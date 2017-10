Coluna de Antônio José Larangeira de 2 de outubro de 2017

Sydney de volta

Depois de um bom período no exterior, sobretudo em Maputo, na Africa, realizando um trabalho de alto nível, está de volta uma das mais expressivas figuras da arquitetura nacional. Refiro-me ao arquiteto com raízes em Feira de Santana, Sydney Quintela, figura que muito orgulha a região feirense.

Noivas

O decano da fotografia feirense Antonio Magalhães, com quase 50 anos de atuação no mercado de Feira de Santana, promoveu a realização de um ensaio fotográfico sobre noivas, utilizando as modelos Amanda Coutinho, Andrine Rebeca e Mariana Araújo em pontos de destaque da cidade.

Momento Enade

A Procuradoria Educacional Institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) estará promovendo hoje, dia 2 de outubro, a partir 15h, no Anfiteatro do campus universitário, o ‘Momento Enade 2017 na Uefs’. O evento tem como objetivo apresentar os aspectos formais do Enade 2017, inovações no formato e particularidades na operacionalização na Uefs. A palestrante será professora Ana Cláudia Fiorin Pianesso.

Livro de dom Itamar

O arcebispo emérito de Feira de Santana, Dom Itamar Vian, acaba de lançar seu novo livro, intitulado ‘Pensando Bem’, que é um trabalho impresso que esteve em apreciação pública na 10ª edição da Feira do Livro, que está acontecendo na Praça João Barbosa de Carvalho. É o 30º livro lançado por Dom Itamar Vian cuja a obra conta com 49 parábolas que ajudam as pessoas a encontrar-se com elas mesmas, com os outros, com o meio ambiente e com Deus.“É um grande caminho, lendo esse livro, da pessoa ter uma autoestima muito melhor. É um livro que tem uma dimensão psicológica, humana e cristã. Procuro nesse livro levar as pessoas a acreditarem realmente que a vida é bela, vale a pena vivê-la, vamos deixar de olhar para trás e viver cada dia como um presente de Deus”, afirmou.

Capa de livro

Pronta a capa do próximo livro do jornalista Dimas Oliveira, intitulado “O Cinema em Feira ontem ou Como foi o movimento superoitista e muitos filmes comentados”. A autoria é da publicitária Carol Oliveira, que é graduada pela Faculdade Anisio Teixeira.