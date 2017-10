Coluna de Antônio José Larangeira de 19 de outubro de 2017

Ronaldo fala sobre situação do país

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, durante entrevista a Mário Kertész, na Rádio Metrópole, na manhã de terça-feira (17/10/2017), fez declarações sobre a atual situação política do Brasil. Para o democrata, o quadro “é difícil, mas já esteve pior”. “Acho que agora devíamos pensar só no país e deixar os interesses partidários de lado”, arrematou.

Livros da Uefs

A Uefs Editora estará lançando cinco novos títulos hoje, a partir das 16 horas no hall do prédio da Reitoria. No total, já são 217 livros publicados pela Uefs Editora, em sua quase totalidade nos últimos sete anos. Livros não só resultantes de pesquisa científica, em todas as áreas do conhecimento, mas também nos gêneros de ficção, poesia e infanto-juvenis, que são comercializados na Livraria da Uefs, em livrarias de outras universidades públicas da Bahia e de fora, em feiras locais e bienais de várias cidades do país.

Concurso

Abertas as inscrições para o I Concurso Engenheiro Premium, iniciativa realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, voltada ao incentivo ao ensino e pesquisa no processo de fabricação de cerveja artesanal, bem como fortalecimento das profissões da área tecnológica, como Engenharia Química e de Alimentos. O concurso envolverá estudantes e instituições de ensino da Bahia e conta com o patrocínio da Bahia Malte.

Passado

No site ‘Bahia Já’, o jornalista Tasso Franco tratou da memória política de Pedro Irujo, recentemente falecido. No segundo episódio, publicado no dia 27 de setembro, ele narra sobre jornal ‘Feira Hoje’ e o Sistema Nordeste de Comunicação. “Um sonho. Nunca chegou a ser efetivado como sistema. Fracassei nessa missão como profissional de comunicação. Não chegou a ser um fracasso porque senti, desde quando começamos a operar nessa direção no sentido de unificar a linguagem e os comandos dessas emissoras, que não havia uma vontade política e determinação efetiva de Pedro. Ou seja, não era um projeto sólido, assentado em bases visíveis”, diz.

Esquecimento

Esquecer pode ser um ato falho, de descuido ou falta de atenção. Mas esquecer com um intuito bem definido pode ser um ato de generosidade. Esse é o propósito da campanha ‘esqueça um livro’ para incentivar a leitura que será desenvolvida pela Biblioteca Central Julieta Carteado da Universidade Estadual de Feira de Santana (BCJC/Uefs), no período de 23 a 26 de outubro. O palco do evento será o campus universitário e a forma de participação bem simples: esqueça um livro na sala de aula, no ponto de ônibus ou mesmo dentro do ônibus, em cantinas, bancos e praças de convivência, no bandejão. Enfim use criatividade no “esquecimento”, porém não se esqueça de deixar um bilhetinho dentro do livro informando a quem o encontrar que pode requisitar a posse e fundamentalmente a leitura.