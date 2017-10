Coluna de Antônio José Larangeira de 18 de outubro de 2017

Cinquentenário da Veruscka

Acontecerá dia 29 próximo festa comemorativa do cinquentenário do badalado templo de moda da Bahia, a consagrada Veruscka, localizada na Barra, na capital baiana, de propriedade de Sandra e Israel Baratz. Os convidados estão num mailing selecionados à ponta de dedo.

Candidatura

Reina expectativa de que o ex-prefeito da cidade de Andaraí Wilson Paes Cardoso será candidato a deputado federal em 2018, pelo PSB. Para a efetivação da sua candidatura haverá uma conversa com o ex-governador Jaques Wagner (PT) e a senadora Lídice da Mata (PSB).

Rita Dórea, 50

Acontecerá sábado próximo (21/10/2017) às 20 horas, na Mansão 888, recepção dos cinquenta anos da senhora Rita Lemos Dórea, esposa de Miguel Dórea, figura expressiva da sociedade feirense.

Designer

O trabalho da designer de interiores Silvana Rosemberg na Clínica Angi em Feira de Santana está em evidência. No projeto, usou o aconchego e elegância em cada espaço. “Foi um trabalho muito prazeroso, queria um espaço mais humanizado, agradável de estar para pacientes e médicos. Usei tons de madeira e espelho bronze, o resultado ficou perfeito”, comenta a designer. Silvana está participando da Casa Cor Bahia, em Salvador, com o Quarto da Malu. A mostra vai até dia 29.

Biometria

Mais de 2,4 milhões de eleitores da Bahia poderão perder seus títulos. O dado, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), refere-se aos eleitores dos 51 municípios baianos em fase obrigatória de recadastramento biométrico que ainda não realizaram o procedimento. O número preocupa o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) que alerta para os prejuízos que poderão atingir o cidadão que tiver o seu título de eleitor cancelado. Dentre eles, dificuldade para obter e/ou manter benefícios do Governo Federal. Somados, os 51 municípios possuem 4.326.884 eleitores, porém apenas 1.880.273 (43,46%) estão recadastrados biometricamente. Por outro lado, tem sido grande o trabalho de recepção a aqueles que procuram o serviço de cadastramento, pela internet e é difícil pessoalmente, pois perde-se dias para tal. Em Feira de Santana, tem gente comercializando meios para tornar possível o cadastramento pela internet. Cobram de 10 a 30 reais. Mais um meio de vida temporariamente.

Pauta do comércio

Mais uma reunião da Associação Comercial de Feira, na segunda-feira e na pauta, o posicionamento do desempenho do escritório da JUCEB na Acefs, o projeto EMPREENDER: ACEFS é finalista do Prêmio EMPREENDER Nacional com o Núcleo Setorial de Manicures e a reunião com o Secretário Ozeny Moraes e os comerciantes da Av. João Durval Carneiro sobre o projeto BRT, seu andamento e suas consequências. Capitaneou, o presidente Marcelo Alexandrino.