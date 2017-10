Coluna de Antônio José Larangeira de 17 de outubro de 2017

Pesquisa internacional

Apesar da quimioterapia ter a sua utilidade fundamental, com resultados favoráveis ao paciente, todavia, podem ter efeitos colaterais no coração em aproximadamente vinte por cento das pessoas que se submetem este tipo de tratamento do câncer. Este é o resultado de um trabalho cientifico apresentado no 4º Congresso Mundial de Ecocardiografia e no 7º Congresso Brasileiro de Imagem Cardiovascular pelo doutor em Cardiologia André Almeida, que foi o considerado como o melhor, concorrendo com pesquisas outras realizadas em diversos países da América do Sul. O Grupo de Pesquisa em Cardiologia de Feira de Santana sob a sua coordenação acompanhou 100 pacientes com problemas cancerígenos desde 2011, assistido pelo SUS, em tratamento no Hospital Dom Pedro de Alcântara.

Data de Sérgio

Esteve em data maior o secretário do Meio Ambiente Sérgio Carneiro, que comemorou em família, ladeado por sua esposa Solange e filhos. Na oportunidade recebeu mensagens e cumprimentos do seu vasto círculo de amigos.

MOC, ano 50

Numa programação especial de hoje (17/10/2017) até amanhã (18/10) na Universidade Estadual de Feira de Santana, serão festejados os cinquenta anos de atividade do MOC Movimentação de Organização Comunitária, instituição presente nas regiões da Bacia do Jacuipe, do Sisal e Portal do Sertão. Uma feira de produtos agroecológicos e da agricultura familiar, exposições fotográficas, apresentações culturais, festival literário estão na pauta na data de hoje, com conjuntura brasileira atual e a construção da esperança, ministrada pelo ativista político e social Frei Betto, que possui mais de 60 livros publicados.

Candidaturas

Os deputados federais Irmão Lázaro (PSC) e Fernando Torres (PSD), da região de Feira de Santana, segundo consta resolveram não mais concorrer à reeleição em 2018. Se contentarão com a candidatura à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia.

Nat de Juraci

Esteve completando idade nova, domingo último, o consagrado artista plástico Juraci Dórea, que possui um vasto currículo de expressão nacional e internacional nas artes visuais, pois além de centenas de exposições individuais e coletivas já participou de famosas bienais do mundo, como na Itália e Cuba.