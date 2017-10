Coluna de Antônio José Larangeira de 16 de outubro de 2017

Nova lei

Projeto de Lei Complementar aprovado na Câmara Municipal de Feira de Santana, acaba com a lista tríplice para escolha do Procurador Geral do Municipio e permite a recondução por tantas vezes desejar o prefeito da cidade. O atual procurador geral Cleudson Santos Almeida , que deverá ir para o seu terceiro mandato, certamente por indicação do prefeito José Ronaldo de Carvalho, ocorrerá no mês de novembro vindouro. O Projeto de Lei em questão, chegou à Casa da Cidadania na semana que passou e passou pelos tramites legais e sendo aprovada com certa velocidade.

Um ano de Tereza

Na terça feira, na área social e gourmet do Condominio Fraga Maia, se reuniram às 19 horas, as famílias Costa Larangeira e Araujo de Jesus, que festejaram um ano de vida de Tereza, filha de Ingrid e Marcos Araujo de Jesus. Foi bastante concorrido o acontecimento.

Seminário

Dia 18 proximo, quarta-feira,acontecerá o VIII Seminário sobre Qualidade da Educação Básica, promovido pela Academia de Educação de Feira de Santana, das 8 às 12 horas, no Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana. Com o tema “Casos positivos da evolução do desempenho escolar”, o Seminário pretende analisar os exemplos de evolução dos indicadores educacionais que apontam a elevação crescente do IDEB além do previsto, as razões dessa evolução e como tem repercutido na melhoria do desempenho do aluno, na redução da evasão e dos indicadores de repetência. Para expositores estão confirmadas as presenças do Prefeito de Mata de São João, Marcelo Oliveira, da Secretária de Educação. Cultura, Esporte e Lazer do Município de Boa Vista do Tupim, Profa. Maria Vilma Arruda e da Gestora do Centro de Educação Básica da UEFS, Profa. Kátia Danielle Silva.

WHATSAPP

A versão do WhatsApp para negócios anunciada no mês passado, mais precisamente o WhatsApp Business, já está em fase de testes e disponível para download na Google Play Store para alguns usuários. Se trata de um aplicativo separado do WhatsApp convencional. Entre as mudanças que ela possui em relação à versão normal do aplicativo estão a possibilidade de cadastrar as contas em telefones fixos, configurar um perfil público e migrar a conversas antigas para o aplicativo. O perfil público se trata de uma conta corporativa que terá mais informações que a pessoal. Além de nome e sobrenome, o usuário poderá informar sua localização, tipo de empresa, endereço de e-mail e até um site.Além disso, os usuários poderão definir respostas automáticas para quando estiverem fora de expediente – e escolher também horários e dias específicos em que o serviço não estará disponível.