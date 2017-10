Coluna de Antônio José Larangeira de 14 de outubro de 2017

Isenção de IPTU

Está tramitando na Câmara Municipal de Feira de Santana, Projeto de Lei de autoria do vereador Zé Curuca(DEM), que concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre imóveis integrantes do patrimônio de aposentados, pensionistas – viúvos, beneficiários de renda mensal vitalícia, não superior a dois salários mínimos. Está entre as exigências é que o cidadão tem que ter acima de 60 anos e possuir apenas um imóvel cuja área total não seja superior a 360 m².

Caipirinha

O empresário Wilker Carneiro estará realizando lançamento inédito, no mercado nacional, iniciando pela Bahia, da caipirinha pronta para degustar pelos admiradores da bebida, com envasamento em garrafinhas que equivale a três doses, cem por cento natural, sem conservantes. Como é do conhecimento público, a mesma é feita em bares e restaurantes por barman na hora do pedido. Agora muda a metodologia de servir.

Festa da Aparecida

O empresário Sebastião Soares, sua esposa Cinira e familiares, promoveram em sua fazenda São Sebastião, no município de São Gonçalo dos Campos, missa celebrada pelo arcebispo emérito dom Itamar Vian, pela passagem dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida seguida de um almoço ao ar livre aos convidados e entre estes políticos da região.

Lançamento

Conceição Carvalho estará lançando seu livro de contos dia 26 vindouro às 18 horas, no Museu Parque do Saber Dival Pitoimbo, intitulado “Vem vamos dar um giro”. Será seu co anfitrião, o marido engenheiro Marinaldo Carvalho.

Idade nova

Completou idade nova no “week end”, a coreógrafa Karyne Lacerda, que foi bastante festejada por amigos e familiares em Salvador onde reside. É figura de proa da Ebateca, onde estudou ballet no passado.