Coluna de Antônio José Larangeira de 11 de outubro de 2017

União Médica

Capitaneada pelo médico Aroldo Dourado, a União Médica passou a ter um crescimento invejável em Feira de Santana, possuindo segmentos especializados para atendimento ao público na área de saúde. Segundo consta, esta cooperativa está com um plano de ascensão máster, pois seus associados que são médicos, estão realizando um gigantesco projeto para construir um grande hospital nesta cidade.

Proibidas homenagens

O prefeito José Ronaldo de Carvalho sancionou projeto de lei de autoria do vereador Roberto Tourinho aprovado pela Câmara Municipal de Feira de Santana, que proíbe no âmbito da Administração Pública Municipal, a concessão de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas com sentenças transitadas em julgado por ato de improbidade na administrativa ou crime de corrupção. Está incluída a denominação de prédios e locais públicos municipais.

A Lei se estende também a pessoas que tenham sido condenadas com sentenças transitadas em julgado pela prática de crimes contra os direitos humanos, exploração do trabalho escravo, maus tratos aos animais, ou dele tenham sido historicamente considerados participantes e condenados, dolosos contra a vida.

Enlace Verena e Romeu

Marcelo Esteve e Ana Rita Assis Esteve assim com Agenor Moura Campos e Aneta Shults Campos estão convidando para a cerimônia religiosa do casamento de seus filhos Verena e Romeu, a realizar-se às 19h30m do dia 11 de novembro próximo, na Basilica Nossa Senhora da Conceição da Praia, seguida de uma recepção no Cerimonial Cunha Guedes, no Corredor da Vitoria, em Salvador, onde os noivos receberão os cumprimentos.

Data

Esteve aniversariando, com comemorações em Goiania, o jornalista e escritor, Jailton Batista, que foi festejado por seus amigos na capital de Goiás, onde reside e possui negócios como agropecuarista.

Cinemas

Reina expectativa, a implantação de um complexo de cinemas com cinco salas e 900 lugares no América Outlet, , incluindo a primeira sala VIP do interior do Nordeste, apresentado pelo América Malls, em parceria com a rede mineira Cinese clã. A inauguração poderá ser em dezembro vindouro.