Coluna de Antônio José Larangeira de 10 de outubro de 2017

Memorial do Vaqueiro

Por iniciativa do presidente da FUNTITEC, Antonio Carlos Coelho, o Casarão dos Olhos D’Agua deverá abrigar o Memorial do Vaqueiro e por este motivo está dando celeridade ao processo de transformação do prédio num museu especifico. “Após esse relatório vamos estar montando, juntamente com o departamento de administração da FUNTITEC, um processo de inexigibilidade para contratação de pessoas com notória especialidade no assunto, objetivando construir o Memorial do Vaqueiro no Casarão, motivo esse pelo qual a Fundação assumiu a administração do equipamento”, afirmou Coelho.

Boulevard e a criança

Para comemorar o mês das crianças, o Boulevard Shopping traz uma atração super especial. A Arena Trampolim Fun promete proporcionar saltos, acrobacias e muita diversão aos pequenos e toda família. Localizada na Praça de Eventos e com área total de aproximadamente 120 m², a Arena contará com cama elástica, tabela de basquete e piscina de espumas, que irão amortecer o impacto e fazer a garotada pular de alegria. O Trampolim Fun ficará no Boulevard até dia 31 de outubro, e permanecerá aberto de acordo com os horários de funcionamento do Shopping. No dia 12 de outubro, o shopping estará com uma super programação para animar a garotada. Às 14:30 horas, o shopping receberá na Praça de Alimentação a atriz e cantora Mharessa da novela ‘Cúmplices de um Resgate’. Às 16 horas, a galerinha irá dançar muito com a turminha do Fit Dance Kids, com a presença de Toninho Fontes, Carol e Lulu Menezes.

Música

Já que estamos falando em Boulevard Shopping, o mesmo colocou na pauta o projeto musical Ritmos com Soul Music, embalando os clientes nas noites de sábado (07/10/2017), na Praça de Alimentação do centro de compras. A cantora Pétala Ribeiro se apresenta acompanhada de sua banda composta de piano, cajón e contrabaixo.

Os vovôs

Expedito Santos Freire e Celinha estão de risos largos, pois chegou a netinha Alice, filha de Viviane e Fernando Esperidião, que estão felizes da vida.

Gastronomia

Em Feira de Santana mais uma vez e este ano, o festival gastronômico, Roda de Boteco que conta com vinte estabelecimentos espalhados por toda a cidade. A competição já está acontecendo e se prolongará até o dia 22 de outubro, com petiscos criados especialmente para avaliação do público. Serão premiados os estabelecimentos que conquistarem a maior pontuação nos quesitos: melhor tira-gosto, temperatura da bebida, atendimento e higiene. os botequeiros de plantão. O público vota por meio de cédulas e deposita suas notas em urnas que ficarão à disposição nos bares. Só um ponto negativo: é que seus organizadores sempre esquecem dos jornalistas e da Confraria dos Gastronomos. Poderia ser mais divulgado.

Tereza, um ano

Hoje na área social e gourmet do Condomínio Fraga Maia, se reunirão as famílias Costa Larangeira e Araujo de Jesus, para festejarem um ano de vida da baby Tereza, filha de Ingrid e Marcos Araujo de Jesus. Vai ser muita festa.