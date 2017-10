COELBA oferece bônus para troca de motores elétricos antigos por novos mais eficientes; Motores utilizados pelas indústrias brasileiras têm idade média de 17 anos e elevado consumo de energia

Com o objetivo de incentivar a substituição de motores elétricos antigos e pouco eficientes por motores mais modernos, mais eficientes no consumo de energia, a Coelba, empresa do Grupo Neoenergia, lançou o projeto “Bônus para motores eficientes”. Os valores da bonificação dependem da potência e da classe de rendimento do motor – conforme requisitos estabelecidos no regulamento – e variam de R$ 244,00 a R$ 22.157,00.

De acordo com a Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos (Abraman), os motores utilizados pelas indústrias brasileiras têm idade média de 17 anos. O projeto, que faz parte do Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Aneel, é voltado para indústrias, órgãos e serviços públicos, comércios, condomínios residenciais com CNPJ e consumidores rurais irrigantes adimplentes com a distribuidora.

As inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro, no site da Coelba, e é preciso incluir as informações sobre os motores antigos e os novos para substituição. O regulamento e as informações também estão disponíveis no site com os requisitos para a substituição dos motores elétricos como, por exemplo, categoria, potência, data de fabricação, tempo de funcionamento, se são monofásicos ou trifásicos e se possuem Selo Procel.

Após inscrição e seleção, será firmado contrato entre a concessionária e o consumidor interessado que deverá executar a substituição dos motores elétricos em um prazo de até cinco meses. Com o término da execução da substituição dos motores e apresentação dos documentos comprobatórios à distribuidora, o consumidor receberá o bônus preestabelecido. Os equipamentos que forem substituídos deverão ser descartados por empresas especializadas, definidas pela Coelba ou pelo fabricante do motor novo, para evitar que os motores antigos sejam descartados de maneira incorreta ou reutilizados.

Sobre a Coelba

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), empresa do Grupo Neoenergia, é a terceira maior distribuidora de energia elétrica do país em número de clientes e a sexta em volume de energia fornecida, sendo a maior do Norte-Nordeste. Presente em 415 dos 417 municípios baianos, a Coelba tem uma área de concessão de 563 mil quilômetros quadrados. A empresa tem 5,9 milhões de clientes (mais de 15 milhões de habitantes).