Clássico da literatura universal em versão brasileira é apresentado no 10º Fenatifs

O espetáculo ‘Alice no País das Maravilhas’, com o grupo catarinense Turma do Papum, abre a programação do 10º Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (Fenatifs), nesta segunda-feira (09/10/2017), às 9 horas, no Teatro Municipal Margarida Ribeiro.

Clássico da literatura universal, a montagem foi adaptada para uma realidade brasileira onde Alice encontra animais típicos da nossa fauna, como o sapo cururu, o bicho-preguiça, a onça pintada e o papagaio. Aqui, o jogo preferido dela é o futebol e, assim, Alice passa a ser Rainha das Copas, numa alusão às copas do mundo. Diversão garantida para toda a família.

A partir das 9:30 horas, o espetáculo ‘Circo Poeira’ será apresentado no Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), pelo grupo paulista Circo Poeira, liderado pelo premiado ator Caio Stolai.

Em 12 anos de história, o grupo tem uma respeitável trajetória internacional, com apresentações na Tunísia, Venezuela, Colômbia, Alemanha, Canadá, Tailândia e Croácia, entre outros países.

Alterações na programação

Por conta de um problema de ordem pessoal, a artista de rua, dançarina e acrobata Pauline Zoe infelizmente não pôde apresentar a intervenção de circo ‘Cyrculando’, que ocorreria nesta segunda, no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e também na Praça de Alimentação, na avenida Getúlio Vargas.

Já a reapresentação do filme ‘Minha Avó era Palhaço’, que estava programa para o Teatro do Cuca, às 19:30 horas, também foi cancelada. Neste caso, por problemas técnicos.

Apoio Institucional

O Fenatifs – Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana faz parte dos eventos culturais calendarizados do Estado da Bahia e na 10ª edição conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do Edital Nº 25/ 2016 Eventos Culturais Calendarizados 2017/2019.

O festival tem como organizadora a Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia – Cia. Cuca de Teatro, sociedade civil, cultural, sem fins lucrativos, de utilidade pública (Lei nº 3.574/2015). A Cia Cuca é formada por artistas independentes que trabalham, desde 1998, com projetos socioeducativos e culturais e com a criação e produção de espetáculos voltados para a infância e juventude.

O Fenatifs conta também com o apoio institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Centro Universitário de Cultura e Arte – Cuca, parceria que fortifica e mantém vivo e pulsante o movimento do teatro para a Infância e Juventude na cidade de Feira de Santana – BA.

Confira a Programação completa do 10º Fenatifs e verifique a idade indicativa dos espetáculos no site: www.ciacucadeteatro.com.br.