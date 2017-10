Circuito Cultural Belgo Bekaert apresenta Pocket Show infantil Maria, Escombone e o Violão Encantado em Feira de Santana

O Circuito Cultural Belgo Bekaert encerra sua programação de outubro em Feira de Santana com o espetáculo infantil Maria, Escombone e o Violão Encantado, que será apresentado em quatro escolas nos próximos dias 27 e 30 de outubro de 2017. As apresentações vão acontecer na Escola Municipal Monsenhor Jessé Torres Cunha, Escola Municipal Maria da Gloria Carvalho Bahia, Escola Municipal Margarida Brito de Oliveira e Escola Municipal João Marinho Falcão.

Maria, Escombone e o Violão trazem o mundo dos bonecos de pano mais musicais de que já se ouviu falar. Em formato de Pocket Show, o espetáculo é um projeto de iniciação musical para o público infantil. As histórias e as canções do espetáculo foram criadas pelo músico Cid Fiuza e pela atriz e cantora Lorena Porto. Maria e Escombone são personagens encantadores que protagonizam a missão de tornar acessível a compreensão da música e dos seus elementos básicos por crianças, especialmente entre 03 a 09 anos, a fim de dar a elas condições para dialogar com a produção musical do Brasil e do mundo. O espetáculo estimula o senso crítico para o consumo da música e áreas relacionadas e, ainda, fortalece o brincar e outras áreas que envolvem a cultura da criança.

A temporada 2017 do Circuito Cultural Belgo Bekaert, que está em sua sétima edição, segue até o fim de novembro com atrações direcionadas ao público infantojuvenil. O programa é realizado em Feira de Santana desde 2011 e já levou cerca de 65 mil espectadores às 278 apresentações realizadas em teatros, praças e escolas da cidade.

O Circuito Cultural é promovido pela empresa Belgo Bekaert Arames por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem como proposta oferecer uma programação cultural regular à comunidade e democratizar a cultura como fonte de conhecimento e desenvolvimento. A iniciativa conta ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Jornal Folha do Estado, Hotel Classe Apart e produção da Lima Produções Culturais. Além de Feira de Santana, o programa está presente em outras quatro cidades brasileiras – Contagem e Vespasiano (MG), Osasco e Hortolândia (SP). A programação e mais informações sobre o Circuito Cultural Belgo Bekaert podem ser conferidas na página https://www.facebook.com/circuitoculturalbelgobekaert.

Espetáculo Maria, Escombone e o Violão Encantado

– 27 de outubro – às 9:30 horas – Escola Municipal Monsenhor Jessé Torres Cunha

– 27 de outubro – às 15 horas – Escola Municipal Maria da Gloria Carvalho Bahia

– 30 de outubro – às 10 horas – Escola Municipal Margarida Brito de Oliveira

– 30 de outubro – às 15:30 horas – Escola Municipal João Marinho Falcão