Circuito Cultural Belgo Bekaert apresenta espetáculo infantil Bonequinho Doce em escolas de Feira de Santana

De 9 a 11 de outubro de 2017, o Circuito Cultural Belgo Bekaert apresenta o espetáculo infantil Bonequinho Doce em quatro escolas públicas de Feira de Santana. As apresentações acontecem no Centro Municipal de Educação Infantil Manoel Anchieta Nery de Souza, Escola Municipal Dr. Alberto Oliveira, Escola Municipal Anízio Pereira Bernardes e Escola Municipal Professor José Raimundo Pereira de Azevedo.

No espetáculo, encenado pelo Grupo Casa de Lua, Lucinha e Lala são amigas inseparáveis, assim tipo chiclete: o que uma faz a outra faz igual. Querem muito um irmãozinho e, sapecas como são, resolvem construí-lo com farinha, açúcar e água. Brincadeiras tradicionais dão a cara dessa contação, que também utiliza a manipulação do Bonequinho Doce, dando o tom de aventura e suspense.

A peça, escrita por Alaíde Lisboa de Oliveira, tem em cena duas atrizes “contadoras de história”, que narram essa aventura e propõem músicas, brincadeiras e muita interação com a plateia no decorrer da apresentação. O espetáculo tem duração de 50 minutos. Recomendação etária: Livre.

A temporada 2017 do Circuito Cultural Belgo Bekaert, que está em sua sétima edição, segue até o fim de novembro com atrações direcionadas ao público infanto-juvenil. O programa é realizado em Feira de Santana desde 2011 e já levou cerca de 65 mil espectadores às 278 apresentações realizadas em teatros, praças e escolas da cidade.

O Circuito Cultural é promovido pela empresa Belgo Bekaert Arames por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem como proposta oferecer uma programação cultural regular à comunidade e democratizar a cultura como fonte de conhecimento e desenvolvimento. A iniciativa conta ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Jornal Folha do Estado, Hotel Classe Apart e produção da Lima Produções Culturais. Além de Feira de Santana, o programa está presente em outras quatro cidades brasileiras – Contagem e Vespasiano (MG), Osasco e Hortolândia (SP). A programação e mais informações sobre o Circuito Cultural Belgo Bekaert podem ser conferidas na página: https://www.facebook.com/circuitoculturalbelgobekaert.

Agenda

– 9 de outubro (segunda-feira) – às 15 horas – Centro Municipal de Educação Infantil Manoel Anchieta Nery de Souza

– 10 de outubro (terça-feira) – às 9 horas – Escola Municipal Dr. Alberto Oliveira

– 10 de outubro (quarta-feira) – às 15:30 horas – Escola Municipal Anízio Pereira Bernardes

– 11 de outubro (quinta-feira) – às 10 e 14 horas -Escola Municipal Professor José Raimundo Pereira de Azevedo.