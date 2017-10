Cid Moreira recebe jornalistas no Museu Parque do Saber; aos 90 anos o comunicador diz está agradecido a Deus por conhecer Feira de Santana

A cidade de feira de Santana recebeu na manhã desta segunda-feira (02/10/2017), Cid Moreira, um dos mais renomados jornalistas do país. O global foi convidado para participar do V Congresso Científico da Faculdade Adventista da Bahia, em Cachoeira, mas a Princesa do Sertão foi a escolhida para receber a coletiva com a imprensa, que foi realizada as 10 h no Foyer do Museu Parque do Saber. O jornalista estava acompanhado da sua esposa Fátima Sampaio Moreira e seu assessor Siloé Almeida.

Pela primeira vez na cidade, Cid Moreira contou a sensação de está transmitindo conhecimento para outros profissionais de comunicação. “Estou muito honrando em poder contar minha historia aqui hoje. Não conhecia Feira de Santana e estou grato a Deus por ter me dado essa oportunidade”, disse.

Aos 90 anos, Cid Moreira acumula mais de 70 anos de profissão e já entrou para o Livro dos Recordes como o âncora que ficou mais tempo no ar no mesmo telejornal. “Eu era um locutor, vim do rádio para a televisão e fui me envolvendo, na época inclusive não existia faculdade de jornalismo. Foi acontecendo e eu acabei me transformando em um jornalista. Muitos profissionais me inspiraram, inclusive um grande jornalista, o Armando Nogueira que era diretor dos jornais da Globo e era amigo meu. Teve o Otto Lara Rezende, Rubem Braga, grandes nomes eram referências quando eu iniciei”.

Na oportunidade o jornalista deixou um conselho para os jornalistas e os estudantes de comunicação. “Muito trabalho, muita dedicação. Aproveitem que hoje as tecnologias estão ai para ajudar vocês, então trabalhe e trabalhe muito. Minha filha fez jornalismo e eu disse que ela deveria trabalhar 48h por dia, e ela me respondeu ‘pai, mas o dia tem só 24h’, eu disse ‘eu sei, mas isso é pra você ter ideia do tanto que precisará trabalhar’”.

O prefeito José Ronaldo de Carvalho esteve presente no Museu e parabenizou o comunicador pelos seus 90 anos e por sua historia profissional. Cid Moreira também recebeu uma homenagem da Igreja Adventista e encerrou o evento com uma sessão de fotos e visitou do planetário do Parque do Saber.