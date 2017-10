Cerca de 150 cidades enviam técnicos do CRAS para capacitação em Feira de Santana

Em sua segunda edição, o curso permanente de capacitação do Sistema Único de Assistência Social (Capacita SUAS) traz 282 técnicos especialistas dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), dos Centros de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) e mais Centros de Atendimento à População de Rua (Centro POP) de cerca de 150 municípios ao polo regional de Feira de Santana.

O evento, realizado durante toda a semana na Faculdade Uniasselvi, tem como foco a ‘Introdução ao Provimento dos Serviços Socioassistenciais’, visando garantir a qualidade nos serviços de inclusão social prestados às suas respectivas comunidades.

A capacitação é promovida pelo Estado, com aulas ministradas por professores da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (URFB), contratada através de edital. E conta com a parceria do Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso) de Feira de Santana, sendo anfitrião dos visitantes com fornecimento de estrutura.

O secretário de Desenvolvimento Social, Ildes Ferreira, esteve também na abertura desta segunda edição do curso Capacita SUAS. Ele ressaltou a importância da iniciativa visando qualificar os profissionais para oferta de serviços de excelência na área de assistência social.

O curso está dividido em cinco turmas, com aulas desde segunda-feira (23/10/2017), até sexta-feira, 27, durante todo o dia. “Durante este período, estaremos qualificando os trabalhadores do SUAS e promovendo o fortalecimento da política social no estado da Bahia”, ressaltou Gabriela Rocha Dutra, da coordenadoria de gestão do SUAS, da Secretaria de Justiça da Bahia.

Gabriela Rocha explica que além de Feira de Santana, também existem polos para qualificação do SUAS nas cidades de Barreiras, Eunápolis, Salvador, Vitória da Conquista e Juazeiro. E é realizado rotativamente em cada localidade.

Durante o curso, conforme Gabriela Rocha, os participantes estão discutindo sobre política de assistência social, princípios, diretrizes, a história da política de assistência social, além de trocas de experiências exitosas.