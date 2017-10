Centro Logístico e Multiuso Subaé é entregue em Feira de Santana

O Centro Multiuso e Logístico Subaé (CLM Subaé), em Feira de Santana, vai reunir empreendimentos comerciais, de logística e industrial com soluções multimodais e infraestrutura. Com área de 319.122 m², o centro dispõe de cinco condomínios com 45 mil m² cada e dez lotes comerciais com capacidade para instalação de mais de 65 empresas. O empreendimento foi entregue esta semana com sistema de esgotamento próprio, drenagem pluvial, ruas e calçadas pavimentadas, rede elétrica, sistema de água potável e segurança (guarita e áreas muradas).

Criado pela FCK Construções e Incorporações, que investiu R$ 14 milhões, o CLM Subaé tem como objetivo fortalecer o complexo industrial de Feira e contribuir para o desenvolvimento econômico do munícipio, que ocupa posição estratégica na região Nordeste. A cidade é considerada um importante entreposto comercial e de entroncamento das principais rodovias federais, a exemplo da BR-101 e BR-116, sendo o CLM posicionado, estrategicamente, a 500 m do BR-324.

“O empreendimento é importante para Feira e para o setor de logística e multiuso do Nordeste em função das características apresentadas e da localização, a 60 km do Porto de Aratu, 100 km do Porto e Aeroporto de Salvador, e a 30 km da linha férrea que passa por Conceição da Feira, favorecendo o uso dos modais rodoviário, ferroviário e aeroviário, proporcionando transporte em menor tempo e mais economia para os empresários”, declara o engenheiro e diretor geral, João Kruschewsky.

Além de oferecer infraestrutura e soluções para o deslocamento logístico, o CLM Subaé contribui para reduzir o tráfego pesado no perímetro urbano dos municípios da Região Metropolitana de Feira de Santana. “Isso traz mais segurança e melhor mobilidade para a população e os comerciantes”, comentou Kruschewsky, acrescentando que também se preocupou com a preservação do meio ambiente, destinando uma área de 36 mil m2 para plantio de árvores no empreendimento.

A venda dos lotes do CLM Subaé, de 750 m² a 70.000 m², é realizada em parceria com a Ello Imóveis e os empreendedores oferecem ainda a modalidade de negócio ‘Built to Suit’, uma opção de contrato de locação de longo prazo, na qual o imóvel é construído pela FCK Construções e Incorporações para atender os interesses dos locatários. O empreendimento conta também com incentivos fiscais de até 90% de desconto do valor dos impostos estaduais e 75% de desconto no Imposto de Renda, além de isenções de tributos federais, de 5 anos de IPTU e financiamentos de bancos oficiais.

Estrutura Geral

– Áreas de contêineres (contêineres carregados e vazios)

– Áreas de carregamento/descarregamento

– Balança de pesagem

– Estação Aduaneira do Interior (EADI)

– Logística intermodal (rodovias, aeroporto e ferrovia)

– Áreas de apoio logístico

– Áreas de multiuso

Sobre FCK Construções e Incorporações

Há mais de 30 anos no mercado da construção civil na Bahia, a FCK Construções e Incorporações constrói unidades industriais, galpões, terminais rodoviários, sistemas de tratamento de esgotos sanitários e prédios públicos e privados, residenciais, comerciais e industriais, em Feira de Santana, Salvador e outros municípios baianos.s