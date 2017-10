Centro de Excelência em Fruticultura do Sistema CNA/SENAR é inaugurado na Bahia

“O grande alicerce da fruticultura é a constante busca por novos conhecimentos”. Assim, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Sistema FAEB, João Martins da Silva Junior, definiu a importância do Centro de Excelência em Fruticultura, inaugurado ontem (23/10/2017), em Juazeiro, na região do Vale do São Francisco, para a fruticultura do Brasil, que vai capacitar milhares de pessoas de todo o país, oferecendo formação profissional gratuita para impulsionar a fruticultura nacional.

João Martins acrescentou ainda que a agricultura no Brasil, além de sustentável, é extremamente competitiva e os profissionais precisam estar sempre atualizados. “Esse centro vai ajudar, justamente, a buscar essa eficiência para a fruticultura de todo o Brasil – do Rio Grande do Sul até Roraima. Aqui, formaremos mão de obra qualificada, atualizada e pronta para atuar em qualquer região Brasil”, declarou Martins.

O diretor geral do SENAR Brasil, Daniel Carrara, destacou que a formação de novos técnicos de campo vai garantir suporte de qualidade para auxiliar os produtores rurais em suas propriedades. “Assistência Técnica é uma página muito importante do SENAR, por isso mais do que você formar gente, é preciso ir para dentro da propriedade rural e ensinar ao produtor rural o que existe de melhor em tecnologia, mas que esteja de acordo com a realidade do seu negócio, gerando renda e bons resultados financeiros. Porém, o maior problema da Assistência Técnica no Brasil é a falta de mão de obra técnica para ensinar a esses produtores. Isso já começou a mudar. E, certamente, daqui de dentro vão sair muitos jovens que vão ajudar o SENAR a continuar fazendo isso”.

O Centro está localizado em Juazeiro, na Bahia, divisa com Petrolina, Pernambuco, região do Vale do São Francisco. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Pernambuco, Pio Guerra Junior, pontuou o potencial do Vale. “Os pernambucanos e os baianos têm muito orgulho da fruticultura irrigada que se pratica nessa região. É um cultivo moderno, atual e competitivo, e para continuar sendo assim, é preciso ter cada vez mais tecnologia. Essa tecnologia só pode ser ampliada, diversificada e especializada se tiver gente competente para operar essas novas formas de trabalho. E esse centro se propõe a fazer justamente isso, oferecer cada vez mais conhecimento aos trabalhadores e produtores da fruticultura brasileira”.

Homenagem

Durante a inauguração do Centro de Excelência, João Martins da Silva Junior, foi surpreendido com uma grande homenagem da Câmara de Vereadores de Juazeiro. Ele recebeu o título de cidadão da cidade. Foi a forma que os vereadores do município encontraram para agradecer ao presidente da CNA pela implantação do novo equipamento, que vai mudar a realidade da região e de todo o país. “É um sonho de todos nós juazeirenses e petrolinenses. A Câmara de Vereadores de Juazeiro, por reconhecimento resolveu oferecer o título de cidadão juazeirense a João Martins por reconhecer que a nossa querida Juazeiro agora, mais do que nunca, está cravada como a cidade da fruticultura e do agronegócio”, declarou o presidente da Câmara da Cidade, Alex Tanuri.

O vice-governador da Bahia, João Leão, presente na inauguração, também fez uma homenagem ao presidente da CNA e do Sistema FAEB. “Joao Martins é um ícone da Bahia. É um realizador! Um conquistador! E nós, baianos, nos orgulhamos de ter à frente da CNA uma pessoa do seu quilate. Ficamos muito felizes em saber que a Bahia tem o seu espaço, graças a uma figura maravilhosa como o senhor. Parabéns a CNA e a todos os presidentes que aqui estão. Vocês acertaram em cheio, em por unanimidade escolher João Martins para um novo mandato”, disse, referindo-se à eleição de João Martins na CNA, escolhido por unanimidade para assumir a presidência da Confederação por quatro anos.

Também participaram da inauguração os presidentes do Sindicatos dos Produtores Rurais de Pernambuco e Bahia; o secretário da Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária de Juazeiro, Tiano Félix; o deputado estadual por Pernambuco, Odacy Amorim; o deputado federal Guilherme Coelho; o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues; o presidente da Abrafrutas, Luiz Roberto Barcelos; os deputados estaduais pela Bahia Roberto Carlos e Eduardo Salles; os presidentes das Federações da Agricultura da Paraíba, Mário Borba; do Ceará, Flávio Saboya; de Sergipe, Ivan Sobral; do Espírito Santo, Júlio Rocha.

Também estiveram presentes os superintendentes do SENAR Sergipe, Distrito Federal, Amazonas, Paraíba e Pará; representantes do SENAR Mato Grosso e Rio Grande do Sul; o diretor superintendente do SEBRAE Bahia, Jorge Koury; o presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro, Alex Tanuri; a vice-prefeita de Juazeiro Dulce Ribeiro; o vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda; o vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário da FAEB, Guilherme Moura; o vice-presidente administrativo da FAEB, Edson Diogo Moniz; o assessor jurídico da FAEB, Carlos Bahia; a superintendente do SENAR Bahia, Carine Magalhães.

O Centro

O Centro conta com mais de 2.500 m² distribuídos em oito pavilhões, divididos em salas de aula, laboratórios práticos, salas de informática, auditórios, pavilhão multiuso e outros espaços. Todos modernos e climatizados. As salas são modulares e flexíveis. A responsabilidade social também foi pensada para todo o projeto, com acessibilidade garantida: piso tátil e banheiros adaptados em todo o Centro. Agora, chegou o momento de inaugurar a obra que vai capacitar milhares de pessoas de todo o país, oferecendo formação profissional gratuita para impulsionar a fruticultura nacional.

O Centro de Excelência em Fruticultura é o primeiro de uma rede integrada de ensino, que vai disseminar conhecimento, inovação, e incentivar a pesquisa e o empreendedorismo. Outros Centros serão construídos em diferentes regiões do país, vocacionadas para as diversas cadeias produtivas da agropecuária e para a gestão e empreendedorismo.

Na Bahia, o Centro vai operar em até três turnos oferecendo cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), Técnico de nível médio e Superior de Tecnologia, presenciais e a distância. Os alunos vão poder contar com instalações modernas, com mais de 20 espaços, compostas por salas de aula modulares e flexíveis, dotadas de central multimídia e recursos tecnológicos; área de convivência e alimentação; laboratórios didáticos de pesquisas e de informática; biblioteca; pavilhão de aula práticas; estacionamento; entre outros espaços.

Formação Técnica em Fruticultura

Jovens e adultos do campo, de todos os estados, que queiram investir numa carreira no setor Agro, vão poder estudar, de forma completamente gratuita, em Juazeiro. Um dos cursos oferecidos será o Técnico em Fruticultura, que irá formar profissionais para planejar, executar e controlar os processos deste segmento, de acordo com as boas práticas agrícolas, normas técnicas, legislações e necessidades do mercado.

O Curso Técnico em Fruticultura, com 1.350 horas, é presencial e gratuito. O currículo modular permite que o estudante identifique sua trajetória formativa.

Jovens e adultos podem optar pela realização do curso completo, e obter ao final a habilitação técnica, ou participar das qualificações que permitem as saídas intermediárias, com possibilidade de retorno imediato ao mercado de trabalho.

O mercado de trabalho do Técnico em Fruticultura é amplo. Ele poderá atuar em propriedades rurais, empresas de consultoria na produção de frutas, agroindústrias, instituições de assistência técnica, extensão rural e pesquisa, comércio de equipamentos e produtos agrícolas, cooperativas, associações rurais, entre outros.

Outras ofertas

O Centro também vai oferecer em torno de 40 cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) para qualificar jovens e adultos para atuarem no setor produtivo. E ainda cursos de Aprendizagem, que serão desenvolvidos pelo SENAR em parceria com empresas ligadas ao setor de fruticultura, para atender diretamente a necessidade de mão de obra qualificada.

Vale do São Francisco

O Vale do São Francisco foi escolhido para abrigar o Centro de Educação Profissional e Tecnológica do SENAR vocacionado para Fruticultura, o primeiro implementado pelo Sistema CNA/SENAR no Brasil, por ser o maior polo de fruticultura nacional, responsável por gerar 240 mil empregos diretos no campo, e por produzir 98% da uva e 90% da manga exportada pelo país. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas, atrás apenas da Índia e da China. Apenas em 2016, a produção nacional foi de 43 milhões de toneladas. O setor emprega 16% da mão de obra do agronegócio brasileiro. O objetivo do Centro é produzir conhecimento para potencializar ainda mais a produção brasileira de frutas, que já é referência no mercado internacional.