Centro Comercial Popular de Feira de Santana tem previsão de custo de R$ 55 milhões; inauguração deve ocorrer em agosto de 2018

O Centro Comercial Popular de Feira de Santana, inicialmente denominado Shopping Popular, está sendo construído em área do Centro de Abastecimento, localizada na Rua Dr. Olímpio Vital (prolongamento da Avenida Getúlio Vargas). O empreendimento conta com três pavimentos. O térreo e 1ª andar foram projetados para comportar atividade comercial, com 1800 boxes comerciais, 80 boxes para os artesãos, e área para vendedores ambulantes. A cobertura foi projetada para comportar 600 vagas de estacionamento de veículos. O Centro Comercial Popular conta, também, com escada rolante, passarela interligando ao Galpão de Carnes e ao Galpão de Cereais do Centro de Abastecimento, além de uma passarela conectando o empreendimento ao Terminal de Transbordo Central.

Histórico

Centro Comercial Popular é uma iniciativa da gestão do prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (DEM). O empreendimento está sendo erguido através de parceria público-privada (PPP) e objetiva promover o ordenamento da atividade econômica informal que ocorre na cidade.

O empresário Elias Tergilene, representou o consórcio vencedor da licitação destinada a formação da PPP municipal. O consórcio é formado pelas empresas Pio Investe S.A, Mais Investe S.A, Fundação Doimo e a TPC – as três primeiras são do grupo UAI, administradora de shoppings populares.

A assinatura do contrato para início das obras ocorreu em 14 de outubro de 2014 e as obras foram iniciadas em 24 de novembro de 2015. O prazo de concessão do contrato de gestão do empreendimento é de 30 anos. A previsão é que o Centro Comercial Popular de Feira de Santana custe R$ 55 milhões e que a inauguração ocorra em agosto de 2018.

