Cencosud Brasil incentiva contratação de profissionais acima de 50 anos; Expectativa é aumentar em 33% o número de colaboradores nesta faixa etária para atuar na rede em 2018

O envelhecimento da população é apontado como um dos fatores críticos do país que trará grande impacto social e econômico nos próximos anos. Diante desse cenário, a Cencosud Brasil, quarta maior varejista do país, grupo ao qual pertence o GBarbosa, adotou a qualidade de vida na terceira idade como seu compromisso social. A companhia incentivará a contratação de profissionais acima de 50 anos e também realizará ações com foco na qualidade de vida deste público nas comunidades onde está presente.

Com o programa Talentos Experientes, a empresa aproveitará o turnover do negócio para contratar profissionais acima de 50 anos para trabalhar em suas lojas na Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará e Pernambuco. A expectativa é aumentar em 33% o número de colaboradores nesta faixa etária para atuar na rede em 2018. “Após certa idade, muitos não conseguem recolocação no mercado de trabalho, reduzindo seu poder de compra e qualidade de vida. O varejo é tido como maior empregador privado do país e, por meio deste programa, temos a oportunidade de fazer a diferença”, afirma Fábio Oliveira, gerente de Investimento e Responsabilidade Social da Cencosud Brasil.

Atualmente, somente na Bahia são mais de 300 colaboradores com idade superior a 50 anos, a exemplo de Joarez Dias, 57, fiscal de prevenção de perdas, e Carlos Teles, 50, ajudante de depósito. Há seis anos na empresa, Dias pretende se aposentar e continuar trabalhando no GBarbosa. “Já fui metalúrgico, caminhoneiro e taxista antes de ser admitido pelo GBarbosa. Aqui o ambiente de trabalho é maravilhoso. Gosto do que faço e a empresa dá oportunidades àqueles que querem chegar longe e eu quero ir muito longe aqui, mesmo depois de aposentado”, planeja confiante.

Já o ajudante de depósito, Teles, conta que fez muitos bicos de ajudante de serviços gerais, pedreiro, vendedor de lanches até encontrar uma chance de emprego formal no GBarbosa. “Gosto muito daqui e enquanto estiver dando certo, a empresa estiver satisfeita com meu trabalho, continuarei”, declarou com satisfação.

A meta do grupo é contratar mais de 700 pessoas em todas as bandeiras até o próximo ano; destes, cerca de 200 para o GBarbosa. Os interessados já podem cadastrar currículo no Banco de Talentos no www.vagas.com.br/cencosudbrasil. Para a gerente de Recursos Humanos do GBarbosa, Auda Farias, além do desempenho, a conduta é um dos pontos fortes destes profissionais por serem mais responsáveis, maduros, pacientes e atenciosos no atendimento. “Eles enriquecem a diversidade no ambiente de trabalho e o cliente reconhece e aprecia esse atendimento diferenciado”, acrescenta.

Compreendendo a importância de acompanhar as mudanças nas relações humanas com o mundo, o grupo decidiu rever sua atuação social que, nos últimos 11 anos, deu-se por meio de diversos projetos do Instituto GBarbosa e concentrar no envelhecimento da população. “Com o programa de contratação de talentos sêniores, queremos valorizar a experiência de vida destas pessoas e transformar a nossa realidade, de forma que estejamos cada vez mais em sintonia com a sociedade”, reforça Fábio.