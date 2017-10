Cavaleiros e Amazonas participam da IV Cavalgada do Grupo Amigos de Ouro em Tanquinho

Cavaleiros e amazonas desfilaram pelas ruas do município e também em alguns povoados da Zona Rural neste domingo, (15/10/2017), durante a IV Cavalgada do Grupo Amigos de Ouro, que teve início na Praça Samuel Carlos Pereira, área do Mercado Municipal.

No local foi montada uma estrutura com barracas e palco para apresentação de artistas. O evento contou com o apoio da Prefeitura de Tanquinho, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e da Secretaria Municipal da Saúde, que enviou uma ambulância para ficar de prontidão. Além dessas secretarias, esteve presente a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente, através do setor de elétrica.

“Tanquinho recepcionou os principais grupos e organizadores de Cavalgadas da Bahia, trazendo essa imensa quantidade de participantes. Temos aproximadamente 10 cidades prestigiando o evento. A cavalgada percorreu cerca de 19 km”, percorridos por mais de mil cavaleiros e amazonas, explicou Fábio Rocha “Fal Neom”, coordenador da cavalgada, e líder do Grupo Amigos de Ouro.

Presente no evento o Prefeito Luedson Soares, acompanhando do Deputado Estadual Carlos Geilson, ressalta a importância de eventos como estes serem realizados no município “A cavalgada, além de manter a tradição, movimenta o comércio e traz desenvolvimento econômico. O município não patrocina o evento, mas ajuda e apoia com toda infraestrutura, e vamos cada vez mais apoiar eventos de grande importância para que a nossa cidade seja divulgada, e os visitantes levem a imagem positiva de tudo que está sendo realizada pela nossa gestão”.

Durante a noite aconteceram shows de Beto Filho, Forró Maneiro e Diego Araújo, atraindo centenas de pessoas que curtiram e dançaram ao som de muito forró, arrocha e músicas de vaquejada.