Caravana da JPT Bahia chega ao Litoral Sul da Bahia

Depois de passar pelo Litoral Norte, a Caravana da Juventude do Partido dos Trabalhadores da Bahia (JPT-BA) chega ao Sul do estado. O encontro territorial, que acontece neste sábado (21/10/2017), em Ilhéus, terá como tema ‘Juventude na Luta Contra os Extermínios’.

A programação terá início às 8h30, na Tenda Teatro Popular de Ilhéus, que fica na Avenida Soares Lopes, no Centro da cidade.

“Realizar essa etapa da Caravana da JPT-BA é dar mais um passo na luta contra as posições conservadoras que muitas vezes culminam no extermínio das juventudes. Seguiremos firmes na luta cotidiana pela democracia e por uma vida digna para a juventude”, afirmou o secretário estadual da JPT, Matheus Maciel.

Para a presidenta do PT de Ilhéus, Ariadene Pitanga, a juventude não pode deixar de participar desses debates, nem deixar de se manifestar contra qualquer tipo de violência.

“Assim, poderemos participar ativamente e com qualidade dos debates atuais e dos que surgirão em 2018, quando precisamos estar preparados para defender a democracia, o nosso candidato Luís Inácio Lula da Silva e os candidatos do Partido dos Trabalhadores. O PT em Ilhéus convida e saúda a todos os jovens”.

Já a secretária municipal da JPT-BA em Ilhéus, Indiara Angeli, criticou a perda de direitos após o golpe.

“Nós, da juventude petista, não nos renderemos, nem nos calaremos. Vamos gritar contra toda forma de extermínio com a Caravana da JPT em um importante espaço de diálogo, formação e cultura”, pontuou.

A Caravana

Até o fim do ano, a Caravana da JPT-BA vai promover encontros com jovens militantes e simpatizantes em todos os cantos do estado. Os encontros territoriais serão realizados em diversas cidades para que os participantes possam conhecer mais do projeto político do partido.

Em julho, o presidente Luís Inácio Lula da Silva convocou jovens de todo o estado para participar da jornada. Em um vídeo divulgado na página da JPT-BA no Facebook, Lula manifestou seu apoio aos eventos. Assim como ele, a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffman, também gravou um vídeo convidando a juventude.

A Caravana também defende o fim do governo de Michel Temer, o apoio às Diretas Já e o apoio à defesa do presidente Lula. O cronograma completo será divulgado gradativamente na página da JPT-BA no Facebook (juventudedoptba).