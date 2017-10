Campus da UEFS será palco de campanha para esquecimento de livros

Esquecer pode ser um ato falho, de descuido ou falta de atenção. Mas esquecer com um intuito bem definido pode ser um ato de generosidade. Esse é o propósito da campanha “esqueça um livro” para incentivar a leitura que será desenvolvida pela Biblioteca Central Julieta Carteado da Universidade Estadual de Feira de Santana (BCJC/Uefs), no período de 23 a 26 de outubro de 2017.

O palco do evento será o campus universitário e a forma de participação bem simples: esqueça um livro na sala de aula, no ponto de ônibus ou mesmo dentro do ônibus, em cantinas, bancos e praças de convivência, no bandejão. Enfim use criatividade no “esquecimento”, porém não se esqueça de deixar um bilhetinho dentro do livro informando a quem o encontrar que pode requisitar a posse e fundamentalmente a leitura.

Durante os dias da campanha, os organizadores pedem que os “esquecidos” (doadores) e as pessoas que acharem os livros entrem em contato pelo e-mail [email protected] ou postem nas redes sociais com hashtag #esquecaumlivrobcjc, para o devido registro da campanha. Lembrem-se do poeta Castro Alves: Oh! Bendito o que semeia/ Livros à mão cheia. Então, mãos à obra. Ponham-se a esquecer.