Caminhada abre agenda do Outubro Rosa do Hospital da Mulher de Feira de Santana

O alerta às mulheres para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, em Feira de Santana, será marcado por uma caminhada do Centro Municipal de Prevenção ao Câncer Romilda Maltez (CMPC) até o estacionamento da Prefeitura Municipal de Feira de Santana (PMFS), neste sábado (07/10/2017). O ato, programado para começar às 7 horas, marca o início da campanha Outubro Rosa do Hospital Inácia Pinto dos Santos (HIPS), o Hospital da Mulher, de iniciativa da Fundação Hospitalar de Feira de Santana (FHFS).

No local da solenidade, em frente ao Paço Municipal, a comunidade terá acesso, a partir das 8h, a serviços de saúde como aferição de pressão arterial, testes de glicemia capilar, cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC) – para diagnóstico do sobrepeso e da obesidade -, orientações e entrega de panfletos com orientações sobre prevenção ao câncer de mama e de colo do útero, mostra de vídeos educativos, atividades recreativas em parceria com institutos de beleza (corte de cabelo e maquiagem) e triagem para exames de mama (mamografia).

A campanha Outubro Rosa ocorre até o dia 31 deste mês e diversos exames – a exemplo de laboratoriais (para agendamento), USG transvaginal e preventivo, além de triagem para eletrocardiograma (ECG) e mamografia – poderão ser marcados a partir do dia 16 de outubro diretamente pela população, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, no Centro Municipal de Prevenção ao Câncer Romilda Maltez (CMPC).

Especialmente durante este período não haverá a necessidade de o cidadão agendar exames pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

“O objetivo da gestão municipal é ampliar e facilitar o acesso da comunidade a exames de prevenção contra os cânceres de mama e de colo de útero, neste período específico. A nossa expectativa é superar a meta do ano anterior de 3 mil mulheres atendidas”, explica Gilberte Lucas, presidente da FHFS.

Também será oferecido atendimento clínico com consultas a especialistas -mastologista e oncologista – no próprio CMPC. Entretanto, a gestora chama a atenção da comunidade para todos os outros serviços que continuarão sendo oferecidos simultaneamente à campanha nos centros municipais de saúde.

Programação especial

Durante o Outubro Rosa, a programação inclui, no Hospital de Mulher, nas segundas (7:30 horas), quartas (13:30 horas) e nas sextas-feiras (17:30 horas) a oferta de terapias alternativas, a exemplo de massagem Reike para funcionários e colaboradores da unidade hospitalar.

O Reiki, técnica japonesa de cura desenvolvida em 1922, é responsável pelo restabelecimento do estado de equilíbrio natural, seja ele emocional, físico ou espiritual.

Também, pacientes do Hospital da Mulher receberão diariamente orientações no ambulatório, na emergência e nas enfermarias. Já no dia 16/10, colaboradores e mães da Casa das Puérperas poderão usufruir de serviços de beleza como escova, SPA para os pés, depilação e maquiagem.

Uma Sessão Científica Outubro Rosa, no dia 17/10, contempla aulas de alongamento, palestras sobre dietas, saúde mental feminina, nutrição materno-infantil, gravidez e maternidade, entre outros temas.

Sociedade em Ação

No dia 9, na Praça da Kalilândia, técnicas do Banco de Leite Humano (BLH) participam do Sociedade em Ação, evento promovido pelas emissoras Sociedade AM e Princesa FM.

Na oportunidade, ações de divulgação e educativas serão realizadas com o objetivo de orientar mulheres sobre aleitamento materno e autoexame de mama, além da oferta gratuita de aferição de pressão e testes glicêmicos à população.

O encerramento do Outubro Rosa terá uma gincana esportiva no dia 2 de dezembro. O local e o horário ainda serão informados.