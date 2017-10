Câmara Municipal de Feira de Santana discute Planejamento Orçamentário do Município

Na manhã desta sexta-feira (20/10/2017), a Câmara Municipal de Feira de Santana realizou audiência pública para discutir questões referentes ao planejamento orçamentário adotado pelo Município de Feira de Santana, através do Projeto de Lei 153/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 e do Projeto de Lei 180/2017, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2018.

A Mesa de Honra foi composta pelo vereador Marcos Lima (PRP), presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que conduziu a sessão ao lado do secretário Municipal de Planejamento, Carlos Brito, e o assessor de Planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento, Luiz Ivan dos Santos.

Em pronunciamento, Luiz Ivan explanou que a Lei Orçamentária Anual é feita com muita prudência, principalmente por conta da crise financeira enfrentada pelo país. Segundo ele, as secretarias com maiores disposição de recursos são Educação, Saúde e Administração. “As receitas do Município para 2017 foram estimadas no valor de R$ 1.191.709.256,00. A Secretaria de Administração com recurso de R$ 194.994.457; a de Saúde na ordem de R$ 383.883.175, incluindo a Fundação Hospitalar; a de Educação na ordem de R$ 275.094.410 e a Câmara de Vereadores com recurso de R$ 28 milhões”, apresentou.

O secretário Municipal de Planejamento, Carlos Brito, afirmou que o orçamento da cidade segue características conservadoras e pautadas na realidade econômica do Brasil. “Levando em consideração que o país enfrenta uma crise financeira, e que isso está refletindo na economia da cidade, o orçamento segue critérios estabelecidos e consistentes de projeções matemáticas e estatísticas. Não há como negar que há dificuldades de repasses públicos, porém o prefeito tem mostrado responsabilidade para com ele, a exemplo de pagamentos em dias de todas as despesas e isso temos o prazer de apresentar à população feirense”, garantiu Brito.