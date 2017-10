Câmara Municipal de Feira de Santana comemora Dia do Vereador com sessão solene e homenagens

“O vereador é a base de sustentação de toda a pirâmide política do país”. A afirmação foi feita na noite desta segunda-feira (02/10/2017), pelo presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, José Carneiro Rocha, durante a sessão solene comemorativa do Dia do Vereador. Ele definiu a função do vereador como uma ponte entre os cidadãos e o Poder Executivo, além das atribuições constitucionais de legislar e fiscalizar.

Ao saudar os convidados que lotaram o plenário e a galeria da Casa Legislativa, o vereador Cadmiel Pereira saudou os convidados, falando da importância do agente político que, eleito por voto direto, tem como função primordial representar os interesses da população perante o poder público. “Esse é (ou pelo menos deveria ser) o objetivo final de uma pessoa escolhida como representante do povo”, enfatizou.

Ele lembrou que o Dia do Vereador, comemorado em 1º de outubro, foi instituído pela Lei Federal 7.212, de 11 de julho de 1984. Hoje são mais de 50 mil vereadores no Brasil. Em Feira de Santana, conforme destacou, a Câmara Municipal começou a funcionar em 18 de setembro de 1833. Mas somente em 1967 uma mulher ocupou uma cadeira no Legislativo, na condição de suplente, a professora Laura Folly.

Em 1992, Norma Suely foi a primeira vereadora eleita por voto direto. Em seguida, foi a vez de Eliana Boaventura, Eremita Mota, Gerusa Sampaio e Cíntia Machado. Atualmente a composição inclui ainda a vereadora Aldney Bastos. Cadmiel destacou também vereadores que exerceram vários mandatos, a exemplo de Dival Machado, Antônio Carlos Coelho, Antônio Carlos Passos Ataíde e Roberto Tourinho.

Para o ex-vereador Roque Pereira do Carmo, o momento foi de muita alegria. Ele se emocionou a falar do amigo Reinaldo Miranda Vieira Filho, conhecido como Ronny, falecido recentemente e que também foi alvo de homenagens e também por receber a medalha que leva o nome de Dival Figueiredo Machado, seu conterrâneo do distrito de Ipuaçu (atualmente distrito Governador João Durval). “Sempre procurei me espelhar nos mais experientes”, contou, citando os ex-colegas Antônio Carlos Passos Ataíde e Roberto Tourinho.

Luciene Aparecida Silva Brito Vieira falou de perda e saudade, mas ressaltou o orgulho pela trajetória do marido. “Não é fácil, mas estou feliz de estar aqui”, afirmou, atribuindo à vontade de Deus o destino de cada um. O ex-vereador Ronny, representado na solenidade também pelos dois filhos, Vitor e Vitória, e outros familiares, foi duplamente homenageado, já que no final da sessão foi inaugurada a sua fotografia na galeria de ex-presidentes.

A Mesa de Honra foi composta pelo vereador José Carneiro Rocha, presidente do Legislativo e que conduziu os trabalhos; Mário Borges, chefe de Gabinete do prefeito José Ronaldo de Carvalho, a quem representou na solenidade; Roque Pereira, ex-vereador e homenageado; e Luciene Aparecida Silva Brito Vieira, viúva do ex-vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, homenageado in memorian.