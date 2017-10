Câmara Municipal de Feira de Santana aprova 11 projetos que dispõem sobre denominação de logradouros

A Câmara Municipal de Feira de Santana, na manhã desta terça-feira (03/10/2017), aprovou em segunda discussão e por unanimidade dos presentes, 11 Projetos de Lei, de autoria do Poder Executivo, que dispõem sobre a denominação de logradouros públicos da cidade.

De acordo com a proposição de nº 163/17, os logradouros do Conjunto Habitacional Núcleo Conceição, localizados ao lado direito da rua Itatiaia, passam a denominar-se:

“I- rua A passará a ser rua Elidio Azevedo Lopes; II – rua B passará a ser rua Lênio Braga; III – rua C passará a ser rua da Bíblia; IV – rua D passará a ser rua Emanuel Portugal; V- rua E passará a ser rua São Caetano; VI – rua F passará a ser rua Francisca dos Santos Gomes; VII – rua G passará a ser rua da Fraternidade; VIII – rua H passará a ser rua Dr. Adolfo Luna Neto; IX – rua I passará a ser rua Uruçu; X – rua J passará a ser rua Jorrinho; XI – rua L passará a ser rua Acotirene; XII – rua M passará a ser rua Dr. Osvaldo Pirajá; XIII rua N passará a ser rua Pavão; XIV – rua O passará a ser rua Púrpura; XV – rua P passará a ser rua Carmesim; XVI – rua Q passará a ser rua Bronze; XVII rua R passará a ser rua Pedra de Ônix; VXIII – rua S passará a ser rua dos Reis; XIX – rua T passará a ser rua Paulo Costa Lima; XX – rua U passará a ser rua Esperança; XXI – rua V passará a ser rua Fernando Pessoa; XXII – rua X passará a ser rua da Sabedoria; XXIII rua Z passará a ser rua Pedro Matos; XXIV – rua W passará a ser rua Arca de Noé; XXV – rua Itatiaia continuará a ser rua Itatiaia”.

O Projeto de lei de nº 164/2017 diz que os logradouros do loteamento Parque nacional, localizados ao lado esquerdo da BR-116 Norte, no bairro Pedra Ferrada, passam a denominar-se:

“I- rua A passará a ser rua Portelândia; II – rua B passará a ser rua Porto Brilhante; III – rua C passará a ser rua Porto Camargo; IV – rua D passará a ser rua Porto Mar; V- rua E passará a ser rua Porto Calvo; VI – rua F passará a ser rua Porto Calva; VII – rua G passará a ser rua Buriti; VIII – rua H passará a ser rua Porto Gelo”.

Segundo a matéria de nº 165/2017, os logradouros do loteamento Parque Sevilha, localizados no bairro Gabriela, passam a denominar-se:

“I- rua Um passará a ser rua Almirante Barroso; II – rua Dois passará a ser rua Alexandre Dumas; III – rua Três passará a ser rua Sevilha; IV – rua Quatro passará a ser rua Alexandre Fleming; V- rua Cinco passará a ser rua Ieda Martins; VI – rua Seis passará a ser rua Anita Garibaldi; VII – rua Sete passará a ser rua Alto do Santana”.

Conforme a proposição de nº 166/2017, os logradouros do loteamento Santo Antônio, localizados no bairro Papagaio, passam a denominar-se:

“I- rua A passará a ser rua Ribeirópolis; II – rua B passará a ser rua Hermenegildo; III – rua C passará a ser rua Engenheiro Ailton de Novais Almeida; IV – rua D passará a ser rua Luciana Ribeiro; V- rua E passará a ser rua George Ariel”.

O Projeto de Lei de nº 167/2017 informa que os logradouros do loteamento Nossa Senhora de Fátima II, localizados no bairro Parque Ipê, passarão a ter as seguintes denominações:

“I- rua A passará a ser rua Iracema Mendes; II – avenida A passará a ser rua Barão de Loreto; III – avenida B passará a ser rua Nossa Senhora de Lourdes; IV – avenida C passará a ser rua Barão de Macaúba; V- rua C passará a ser rua Abreu Silva; VI – rua F passará a ser rua Barão de Itapetininga; VII – rua H passará a ser rua Juracy Sá Barreto; VIII – rua I passará a ser rua Barra da Tijuca”.

De acordo com a matéria de nº 168/2017, os logradouros do loteamento Jardim Anchieta, localizados no bairro Mangabeira, passarão a ter as seguintes denominações:

“I- rua 01 passará a ser avenida Sete Lagoas; II – rua 02 passará a ser rua Ibititá; III – rua 03 passará a ser rua Ibitiane; IV – rua 04 passará a ser rua Ibotira; V- rua 05 passará a ser rua Icaraí; VI – rua 06 passará a ser rua Igapora; VII – rua 07 passará a ser rua Delta; VIII – rua 08 passará a ser rua Valmir Ferreira Mendes; IX – rua 09 passará a ser rua Igarapana; X – rua 10 passará a ser rua Miguel Souza Filho; XI – rua 11 passará a ser rua Igarapemirim; XII – rua 12 passará a ser rua Jean Bárbara; XIII rua 13 passará a ser travessa Icaraí; XIV – rua 14 passará a ser rua Iguaraci; XV – rua 15 passará a ser rua Iguatu; XVI – rua 16 passará a ser rua Eunápolis; XVII rua O1 passará a ser rua travessa Edson Pereira Porto (Etapa 02); VXIII – rua 02 passará a ser rua Cecílio Moreira Diogo (Etapa 02); XIX – rua 03 passará a ser rua José Araújo Diogo (Etapa 02); XX – rua 04 passará a ser Sinval Galeão (Etapa 02).

Conforme a proposição de nº 169/2017, os logradouros do loteamento Parque Delta, localizados no bairro Conceição, passarão a ter as seguintes denominações:

“I- rua A passará a ser rua Corunha; II – rua B passará a ser rua Doutor Waldy Pitombo; III – rua C passará a ser rua Izaltino Mendes da Costa; IV – rua D passará a ser rua Stela Vitória de Cerqueira; V- rua E passará a ser rua Padre Heitor Araújo; VI – rua F passará a ser rua José Ribamar Freitas; VII – rua G passará a ser rua travessa Coutinho; VIII – rua H passará a ser rua Juraci dos Santos; IX – rua I passará a ser rua Cristal; X – rua J passará a ser rua Manuel Augusto Mesquita; XI – rua L passará a ser rua Pelúcio Rodrigues Filho; XII – rua M passará a ser rua Cristina; XIII rua N passará a ser rua travessa Hamilton Ferreira Leal; XIV – rua O passará a ser rua Caxias; XV – rua P passará a ser rua Coroata; XVI – rua Q passará a ser rua Coromínia”.

O Projeto de Lei de nº 170/2017 diz que os logradouros do loteamento Parque Ibirapuera, localizados no bairro Santo Antônio dos Prazeres, passarão a ter as seguintes denominações:

“I- rua 01 passará a ser rua Vera Ottan; II – rua 02 passará a ser rua Manoel Rocha; III – rua 03 passará a ser rua Ibirapuera; IV – rua 04 passará a ser rua Eldorado; V- rua 05 passará a ser rua João Francisco Pinheiro; VI – rua 06 passará a ser rua Martinópolis; VII – rua 07 passará a ser rua Quito; VIII – rua 08 passará a ser rua Ervânia; IX – rua 09 passará a ser rua Erebanco; X – rua 10 passará a ser rua Estiva; XI – rua 11 passará a ser rua Estônio Velho; XII – rua 12 passará a ser rua Marivalda; XIII rua 13 passará a ser rua Extrema”.

Segundo a matéria de nº 171/2017, fica denominada de avenida Francisco Fagundes Filho a via pública em abertura, que liga a rua Rubens Francisco Dias até a avenida Ayrton Senna, no bairro Papagaio.

A proposição de nº 172/2017 informa que fica denominada de rua Passo Alegre a antiga Estrada da Lagoa Salgada, no bairro Lagoa Salgada, iniciando na avenida Eduardo Froes da Mota até a avenida Dr. Nóide Cerqueira.

Já o Projeto de Lei de nº 173/2017 diz que fica denominada de avenida Azaleias a via pública em abertura, iniciando na avenida Artêmia Pires Freitas, no bairro Registro.

O Poder Executivo Municipal providenciará a fixação de placas com as respectivas denominações.