Cadastramento biométrico em Feira de Santana será ampliado, diz deputado Angelo Almeida

O deputado estadual Ângelo Almeida (PSB) assegurou a ampliação do cadastramento biométrico em Feira de Santana, segundo maior colégio eleitoral da Bahia, com cerca de 650 mil habitantes. Ele participou de audiência, na tarde desta segunda-feira (16/10/2017), com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, onde ambos chegaram ao entendimento que os postos de atendimento atuais, que funcionam na sede da Justiça Eleitoral, no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) e de forma itinerante nos distritos, são insuficientes para atender a demanda de 400 mil eleitores.

“Há mais de dois meses iniciamos o diálogo com o presidente do TRE tentando buscar uma solução para o cadastramento biométrico eleitoral em Feira. As pessoas estão chegando na fila de madrugada e ainda existe o comércio ilegal de fichas que varia de dez a quinze reais”, denunciou o deputado.

O presidente do TRE, José Edivaldo Rotondano, informou que serão disponibilizados kits de cadastramento (computadores com a configuração exigida pelo órgão) para serem instalados em um novo local, com o objetivo de descentralizar o serviço.

O deputado também explicou que solicitou apoio ao secretário estadual da Educação, Walter Pinheiro, e indicou os colégios Polivalente e Gastão Guimarães para instalação dos equipamentos.

“Essa ação compartilhada com o secretário Pinheiro e o TRE vai reduzir o sofrimento das pessoas que precisam fazer a biometria. E o secretário Pinheiro me assegurou que vai viabilizar a infraestrutura necessária, a partir da nossa sugestão, inclusive disponibilizando mão-de-obra para atuar no novo posto de cadastramento biométrico”, afirmou.