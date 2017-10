Boulevard Shopping Feira de Santana conta com atração especial para celebrar o mês das crianças

Para comemorar o mês das crianças o Boulevard Shopping traz uma atração super especial. A Arena Trampolim Fun promete proporcionar saltos, acrobacias e muita diversão aos pequenos e toda família.

Localizada na Praça de Eventos e com área total de aproximadamente 120 m², a Arena contará com cama elástica, tabela de basquete e piscina de espumas, que irão amortecer o impacto e fazer a garotada pular de alegria. Além disso, uma equipe capacitada de profissionais estará presente para prestar as devidas orientações quanto à correta utilização e segurança dos participantes.

O Trampolim Fun ficará no Boulevard até dia 31 de outubro, e permanecerá aberto de acordo com os horários de funcionamento do Shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos das 14h às 20h. Serão disponibilizados três tipos de passaporte, nos valores de R$ 20, R$ 30 e R$ 50, cada. Já os tempos de permanência serão de 15 minutos, 30 minutos e 1 hora, respectivamente.

Programação Especial – 12 de Outubro

No dia 12 de outubro, o shopping estará com uma super programação para animar a garotada. Às 14h30min o shopping receberá na Praça de Alimentação, a atriz e cantora Mharessa da novela “Cúmplices de um Resgate”. Às 16h, a galerinha irá dançar muito com a turminha do Fit Dance Kids, com a presença de Toninho Fontes, Carol e Lulu Menezes. Nadinne Matos Gerente de Marketing Um evento para todas as idades e para toda a família!

Agenda

Quando: 04 a 31 de outubro de 2017

Onde: Praça de Eventos do Boulevard Shopping.