Bom humor, receita para viver bem, é tema da Semana do Idoso realizada em Feira de Santana

‘Bom Humor: O elixir para viver bem’. Este é o tema da XV Semana do Idoso, que será comemorada na quarta-feira (04/10/2017), e quinta-feira, 5, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Feira de Santana. A programação que é em alusão ao Dia do Idoso – 1º de outubro – contará com apresentações culturais, atividade física e baile.

Na quarta-feira, das 8 às 16:30 horas, no estacionamento da Prefeitura haverá alongamento, apresentação cultural e dança livre. Já na quinta-feira, 5, será promovido um baile, no Sesc, a partir das 14h. No período da manhã haverá educação física com um professor do Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família).

A enfermeira técnica em Saúde do Idoso, Isabela Machado, afirma que as atividades serão promovidas em parceria com instituições que atuam na assistência à pessoa idosa no município, a exemplo da Unimed, Ihef e Uefs.

“O objetivo dessa comemoração é estimular a convivência social da pessoa idosa, bem como divulgar as instituições existentes no nosso município, que ofertam diversos serviços gratuitos para a pessoa idosa, trabalhando a autoestima e promovendo uma melhor qualidade de vida”, afirma Isabela pontuado que “o humor é a receita para viver bem”.