Bancários da Bahia se mobilizam contra a transformação da Caixa Econômica Federal em sociedade anônima

A mobilização dos empregados da Caixa Econômica Federal (CEF) garantiu o adiamento da votação da proposta de alteração do estatuto do banco, prevista para acontecer ontem (18/10/2017), durante reunião do Conselho de Administração da instituição. Ontem foi o Dia Nacional de Luta em Defesa da Caixa e dos participantes do Funcef. Foi realizada uma manifestação pelo Sindicato dos Bancários da Bahia no Edifício Dois de Julho, na Avenida Paralela.

As mudanças interferem no direito dos trabalhadores e promove uma transformação substancial, fazendo com que a estatal se torne sociedade anônima – S/A.

De acordo com Augusto Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, “ao transformar a Caixa em uma S/A, o governo Temer abre caminho para a abertura de capital do banco, colocando em risco o seu papel social. Qual interesse de acionistas privados em programas como Minha Casa Minha Vida, FIES, Bolsa Família, Saneamento Básico, obras de infraestrutura, dentre outros?”

O Sindicato dos Bancários afirma que vai continuar mobilizando a sociedade e pressionando parlamentares para que se posicionem contra essa medida. “Trata-se de uma sabotagem ao país, pois entregar a Caixa ao mercado, significa o governo abrir mão de um importante instrumento de política econômica, penalizando principalmente os mais pobres. Não vamos aceitar!”, complementa Augusto Vasconcelos.