Bahia sedia Encontro de Comandantes Gerais da PM/BM do Nordeste

O 1º Encontro de Comandantes Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Nordeste acontece em Salvador nesta quinta-feria (26/10/2017) e sexta-feira (27). O objetivo é compartilhar informações e traçar estratégias conjuntas que potencializem as ações que resultem em mais segurança à população dos estados da região.

A abertura, às 9 horas no auditório do Centro de Operações e Inteligência, CAB, será feita pelo secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, seguida de visita pelas instalações da SSP. No período da tarde, haverá palestras na Prefeitura da Aeronáutica, em Ondina: a primeira, com o comandante de Operações da PM da Bahia, coronel Paulo Uzeda, sobre a Operação Divisa Segura, e a segunda, com o superintendente de Inteligência da SSP Rogério Magno e o coronel Yunes, a respeito das diferentes abordagens do crime organizado.

Para sexta-feira (27), último dia do evento, foi reservado o assunto tecnologia, com debates e mesas temáticas sobre otimização do ensino no Corpo de Bombeiros. O encerramento será feito pelo comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Anselmo Brandão, presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais (CNCG) da PM e BM da Região Nordeste, e pelo comandante do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, coronel Francisco Teles, vice-presidente do CNCG da PM e BM.