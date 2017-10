Bahia é destaque em encontro internacional de saúde

O Secretário Estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, em missão internacional nos Estados Unidos, participou, na condição de único convidado do Brasil, do encontro Global Flagship do Banco Mundial (BIRD), em Washington (EUA). O encontro teve como objetivo discutir o fortalecimento de sistemas de saúde e financiamento sustentável, através da troca de experiências em 20 países onde o banco atua.

A Bahia foi escolhida por ter se destacado na Saúde, através da criação de modelos alternativos de financiamento sustentável e pelo elevado grau de investimento na ampliação e fortalecimento do sistema. Representantes da Universidade de Harvard e do Banco Mundial ouviram do secretário Fábio Vilas-Boas, a experiência baiana na criação de consórcios e na reestruturação da assistência hospitalar que vem sendo conduzida em todo o estado.

De acordo com Vilas-Boas, “esse encontro trouxe um senso mais claro das opções, restrições, oportunidades e prioridades ao considerar os próximos passos para a concretização da cobertura universal da saúde no Brasil”.