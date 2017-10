Bahia do Centro goleia Santos e conquista título no Campeonato da Rua Nova, realizado em Feira de Santana

O Bahia do Centro se sagrou campeão do Campeonato da Rua Nova ao vencer o Santos, de Irará, por 3 a 0. A decisão de um dos mais tradicionais certames do município aconteceu na manhã de domingo, 8, no Estádio Beira Riacho, que recebeu um grande público. Os gols foram marcados na segunda etapa. O certame teve o apoio da Prefeitura de Feira de Santana.

Além do Troféu Vicente de Jesus, o seu Fia – homenagem ao torcedor que morreu nas dependências do Beira Riacho, o campeão ganhou R$ 15 mil como premiação. O vice-campeão ganhou R$ 5 mil mais o Troféu Paulo Brasileiro, desportista feirense recentemente falecido. Alexandre, do Tomé de Souza foi o artilheiro, com seis gols, e Marquinhos, do Santos, foi a revelação do campeonato, que teve a participação de 12 equipes.

O time feirense fez melhor campanha do que o seu adversário na final. Entretanto, o regulamento da competição prevê que não existe vantagem na partida decisiva. O jogo foi movimentado, com chances de gols para ambas as equipes. Mas nos 45 minutos finais o Bahia mostrou superioridade e marcou os gols que lhes deram o título.

Iniciado em abril, o Campeonato da Rua Nova, que neste ano inscreveu pela primeira vez uma equipe de outro município, deu uma parada em junho, devido às chuvas que deixam o campo ser condições para a prática do futebol. “Estamos contentes com os resultados e acredito que no próximo ano o nosso campeonato será mais competitivo”, disse o coordenador Juliano Pedreira.