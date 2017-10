Atacadistas e distribuidores do Nordeste se reúnem na Bahia

O setor atacadista e distribuidor de todo Nordeste estará reunido na Bahia a partir desta quinta-feira (12/10/2017). O 1º Encontro dos Agentes de Distribuição da região receberá cerca de duas mil pessoas, no Vila Galé Marés Resort, em Guarajuba, no litoral norte baiano, e ocorre paralelo ao 15º Encontro Anual da Associação dos Agentes de Distribuição da Bahia (ASDAB). Representantes da indústria e do varejo, fornecedores, autoridades e lideranças ligadas às entidades do segmento também estarão presentes. O evento, que segue até domingo (15), contará com palestras, entretenimento e uma feira de negócios, cuja estimativa é de uma movimentação da ordem de R$ 10 milhões.

“Trata-se de um encontro que possibilita a troca de experiências e debates sobre as oportunidades do setor. Este será um evento importante, que marca a união das entidades e dos agentes de todo o Nordeste”, afirmou Antonio Cabral, presidente da ASDAB, entidade anfitriã e que organiza encontro. Ele destaca que serão quatro dias para aprimorar o conhecimento, fortalecer network e fazer negócios.

Estão previstas diversas palestras, entre elas a do comentarista político da Globo News e do Portal G1, jornalista Gerson Camarotti. Entre as palestras técnicas, o consultor Marcos Scaldelai vai falar sobre atitudes de liderança, empreendedorismo e vendas. Temas importantes para o segmento também serão tratados pelo consultor empresarial José Damasceno Sampaio e pelo professor de MBA da Wharton Business School (EUA), Cícero Rocha. Dois cases de sucessos também serão apresentados e abordarão sucessão familiar: Airton Júnior, CEO da Avine, maior indústria de ovos do país, e Marco Filho, CEO dos Supermercados Lagoa, com 14 unidades do Nordeste.

Marcas – Mais de 50 empresas são parceiras do evento e estarão presentes na Feira de Negócios, que ocupará uma área de mais de 600 metros quadrados no Vila Galé Marés Resort. Entre as marcas confirmadas estão Hypermarcas (Zero Cal, Engov, Gelol, Doril), Mondelez (Lacta, Trident, Tang, Bis, Clube Social), Italac, Iveco Caminhões, Man/Volkswagen, Teiú, Camponesa, Cory Alimentos (Icekiss), Chandon, Nutricash, LM, Martins, 51, Sarandi, entre várias outras. A Feira de Negócios acontecerá nos dias 13 e 14 de outubro, sempre das 9h às 17h.

Bahia – O setor atacadista e distribuidor movimenta anualmente mais de R$ 11,7 bilhões (Nielsen 2016) na Bahia e gera mais de 50 mil empregos diretos. As empresas contam com uma frota de cerca de 13 mil veículos, que garantem a distribuição e o fornecimento a cerca de 70 mil pontos de venda, entre pequenos e médios estabelecimentos varejistas que não têm volume de pedidos para adquirir produtos diretamente dos fabricantes.