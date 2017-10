Associação Bahiana de Imprensa lamenta morte de Antônio Jorge Moura

Em nota, a Associação Bahiana de Imprensa (ABI) lamentou a morte do ex-presidente Antônio Jorge Moura.

Confira o teor da nota

É com pesar que comunicamos o falecimento do jornalista e diretor da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Antônio Jorge Moura. A notícia foi dada no início da tarde de hoje (04/10/2017) por sua irmã, Solange Moura. O sepultamento acontecerá nesta quinta (05/10), às 16h, no Cemitério Jardim da Saudade, Capela H, em Salvador

A Diretoria da ABI está consternada com a partida do companheiro, que acabara de assumir a direção da Casa de Ruy Barbosa, importante espaço cultural da entidade. “Tão tristes quanto surpresos, recebemos esta lamentável informação sobre o falecimento do jornalista Antônio Jorge Moura.

Sempre o admiramos pela conduta ilibada no desempenho das atividades de comunicação, e notória era a sua dedicação aos assuntos da ABI, o que nos levou a nomeá-lo diretor da Casa de Ruy Barbosa recentemente, missão para a qual ele vinha se dedicando com muito afinco.

O seu passamento, certamente, causa pesar aos que integram a imprensa baiana e fará falta nos trabalhos que se realizam na ABI. Aos familiares, manifestamos nossas condolências”, destacou o presidente da ABI, Walter Pinheiro.