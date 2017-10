Assistente virtual Facebook M é lançada no Brasil

O Facebook anunciou nesta terça-feira (10/10/2017) o lançamento da assistente virtual Facebook M no Brasil. Disponível desde abril nos Estados Unidos, a M utiliza inteligência artificial para oferecer sugestões de conteúdos relevantes para os usuários do Messenger, o aplicativo de mensagens oficial da rede social de Mark Zuckerberg.

Diretamente da janela do chat, ela oferece ações úteis ao usuário durante uma conversa, como enviar stickers, compartilhar localização, criar uma enquete (disponível em conversas em grupo), enviar mensagens de aniversário ou ainda realizar uma chamada de vídeo ou voz. A tecnologia utiliza aprendizagem de máquina e, para acioná-la, basta tocar sobre o ícone com a letra M que aparece na tela sempre que há um contexto plausível para alguma das ações descritas anteriormente.

É possível ignorar ou dispensar uma sugestão sempre que você desejar — e há ainda a possibilidade de deixá-la em mudo, sem oferecer nenhuma ajuda não solicitada. A M começa a ser disponibilizada a partir do dia 10 de outubro e deve chegar a todos os usuários do Messenger no Android e no iOS ao longo dos próximos dias.

*Com informações da Tecmundo.