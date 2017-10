As ruas do futuro poderão ser mais seguras graças à iluminação LED

Designers da empresa Umbrellium criaram um conceito muito interessante de sinalização urbana no futuro: no lugar de placas e pinturas (apenas), entram os LEDs e a iluminação embutida na superfície e projeções com a ajuda de câmeras de alta definição.

O conceito foi explicado por um dos integrantes do projeto, o arquiteto Usman Haque, que disse que a ideia era criar uma rua que fosse capaz de detectar e responder à presença de pedestres.

Duas câmeras são colocadas em um cruzamento e conseguiriam monitorar centenas de variáveis diferentes e, a partir do momento em que elas detectam pessoas a pé, elas abastecem um computador com informações em questão de segundos.

A partir daí, com a ajuda do machine learning criado pela Umbrellium, a máquina passa a trabalhar na previsão de movimento dos pedestres para criar uma faixa de passagem na rua, que é feita de plástico de alto impacto que pode ser aplicado junto com asfalto.

Dentro dessa película é que estão 660 pontos de LED que podem ser combinados para criar símbolos e exibir alertas.

Os criadores do projeto não falaram sobre o custo de construção do modelo de 22 metros quadrados que foi feito para demonstrar a tecnologia, mas imagina-se que não seja barato. No entanto, sabe-se que a equipe levou nove meses para construir tudo.

“O ‘cruzamento inteligente’ responde dinamicamente e em tempo real utilizando uma tecnologia que foi desenhada com cores que já conhecemos e entendemos, além de desenhos práticos que ajudam aqueles que estão cruzando a rua a se sentirem confortáveis, confiantes e seguros”, explicou Haque.

Ele concluiu dizendo que o projeto é para fazer com que os pedestres também acompanhem o ritmo de inovação tecnológica que os demais componentes do trânsito hoje, como os carros autônomos e coisas do tipo.

