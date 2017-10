Apreendidos drogas, armas e celulares em presídio de Feira de Santana

Ação policial no presídio de Feira de Santana apreende armas.

Drogas, armas brancas improvisadas, aparelhos de celular e carregadores foram encontrados durante operação, que está sendo realizada nesta quarta-feira (18/10/2017), pela Companhia Independente de Policiamento Tático (Leste), nas 38 celas do segundo pavilhão do Presídio Regional de Feira de Santana.

Apenas na cela 16 tinham 10 celulares com carregadores, além de maconha, cocaína, crack e facas artesanais, feitas com madeiras e pedaços de vergalhão. Segundo o comandante da CIPT/Leste, major PM Átila do Carmo, todo o material estava escondido no vaso sanitário.

A revista foi solicitada pelo diretor do presídio, capitão PM Allan Araújo, que obteve informações de um possível resgate de presos no conjunto penal. A escolha do pavilhão para ser inspecionado obedeceu critérios de quantidade (275) e de periculosidade dos internos, muitos deles envolvidos em assaltos a bancos. “Há 15 dias, foi realizada uma outra revista e que teve como alvo o pavilhão oito”, explicou Allan.

*Com informações da SSP Bahia.