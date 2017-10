APAE Salvador promove Bazar do Bem

O stylist e apresentador de TV, Arlindo Grund, desembarca em Salvador no dia (13/10/2017) para comandar a curadoria do Bazar do Bem, evento promovido pela Apae Salvador e que acontecerá na Escola de Baiana de Arte e Moda (Ebam), Rua Feira de Santana, n° 4 – Rio Vermelho. O apresentador traz na bagagem peças de seu guarda-roupa pessoal e de artistas como Reynaldo Gianecchini, João Guilherme, além de uma sofisticada criação da estilista mineira, Fabiana Milazzano.

Grandes marcas e lojas baianas também marcam presença no Bazar do Bem. Estarão disponíveis para compra looks da Elementais, Cambodja, Santa Oportunidade, Rose Bernardes, Frufru Store entre outras.

Toda renda do bazar será investida na construção do Centro Dia, unidade de assistência à pessoa idosa com deficiência intelectual, que funcionará em São Joaquim. “Convidamos todos para conferir o nosso bazar, que tem peças incríveis, o apoio de lojistas, parceiros e a especialíssima curadoria do querido Arlindo Grund”, comenta a superintendente Executiva da Apae Salvador, Angela Ventura.

Sobre Arlindo

O consultor de moda Arlindo Grund é pós-graduado em Marketing pela Faculdade Getúlio Vargas e especialista pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Está há dez anos à frente do programa “Esquadrão da Moda” e também estrelou o “Tenha Estilo”, ambos dos programas líderes de audiência do SBT.

Em 2015 lançou o livro “Nada Para Vestir” (Editora Planeta) que já está em sua 5ª edição com mais de 15 mil exemplares vendidos*e foi o segundo livro de moda mais vendido de 2016. Seu segundo livro “As armadilhas da moda” será lançado em novembro de 2017.

Atuamente Arlindo está gravando a primeira temporada do programa ‘A Roupa Ideal’ que estreia no primeiro semestre de 2018, no Canal Sony. E tem um Canal no Youtube onde compartilha um pouco mais de suas dicas.

*Número atualizado em agosto/2016

Agenda

Quando: 13 (9h às 19h) e 14 (10h às 17h) de outubro de 2017

Onde: EBAM (Rua Feira de Santana, n° 4, Rio Vermelho)