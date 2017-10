Alunos de escola municipal apresentam peça no 10º Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana

Após meses de preparação, estudantes do Centro Municipal de Educação Monteiro Lobato estrearam no teatro no último sábado (07/10/2017), na programação do 10º Festival Nacional de Teatro de Feira de Santana (FENATIFS). O espetáculo ‘O voo da arara azul’ foi encenado pelos alunos no Centro Universitário de Cultura e Arte (CUCA).

O espetáculo retrata de forma poética os desafios e a superação de uma arara azul após um drástico acidente. Ao longo do ano, os estudantes participaram de oficinas de teatro e práticas circenses, atividades que integram o Programa Novo Mais Educação. As aulas contaram com o apoio da diretora teatral Elizete Destéffani, que também é produtora da Cia. Cuca de Teatro.

“É uma grande alegria poder proporcionar aos nossos alunos a vivência do teatro e do circo e perceber as mudanças no comportamento, na aprendizagem e na autoestima de cada um deles”, conta a gestora do Centro Municipal de Educação Monteiro Lobato, Adriana Pereira.