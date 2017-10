Alunos da turma de Teatro Adolescente de Feira de Santana apresentam espetáculo ‘Família de Má-rgarina’

Pauline Araújo, 17, visitou o Teatro Ângela Oliveira, na tarde de quarta-feira (25/10/2017), para assistir à peça ‘Família de Má-rgarina’, apresentada pelos alunos do Programa Arte de Viver para os frequentadores do Centro de Referência de Assistência Social – Cras do Distrito de Humildes, em Feira de Santana. Esta foi a primeira vez que a jovem esteve num teatro. O palco, as cortinas e a platéia formavam um ambiente novo para ela.

“Eu estou muito feliz! Me deu vontade de participar das atividades daqui. O espaço é legal, a peça foi bem-feita. Hoje eu saio daqui feliz”, disse a jovem que assistiu ao espetáculo acompanhada pela família.

Pauline e seus familiares participam das atividades do CRAS de Humildes há cinco anos e, acompanhados de cerca de 50 frequentadores do Centro, assistiram ao espetáculo escrito pelos alunos da oficina de teatro adolescente sob orientação e direção do professor Heber Fontes. “Esse momento é para promover acesso à cultura e ao teatro. Essa peça se chama Família de Má-rgarina porque faz alusão às famílias perfeitas, retratadas nas propagandas de margarina e que a gente sabe que não existem. E aqui a gente fala sobre os conflitos de uma família de verdade” disse o professor.

“Quando a gente sobe no palco e apresenta para um público diferente, isso não tem preço. A minha primeira experiência com teatro foi aqui no Maestro Miro e oq ue eu vivi aqui é inesquecível”, disse uma das alunas de teatro, que fez parte do do elenco do espetáculo, Gisele Portela.