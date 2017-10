Almoço de negócios reúne empresariado baiano com palestras sobre saúde e direito em Salvador

Foi nesta quarta-feira (04/10/2017), no restaurante Lafayette, em Salvador, que o Alô Alô Bahia promoveu a segunda rodada de seu Almoço de Negócios. O evento, com decoração de Sonja Lopes e Núbia Caloula, reuniu 110 convidados, entre autoridades, políticos, bloggers e representantes das maiores indústrias da Bahia, como Aurora Mendonça (LM Transportes) Dr. João Soares (Grupo CAM), Eduardo Valente (Construtora Civil), Claudio Cunha (ADEMI – BA), Adhemar Lemos (Lemos Passos), dentre outros, e também dos influenciadores digitais paulistas Kadu Dantas e Bruno Santos, que juntos ultrapassam o número de 1 milhão de seguidores.

O encontro contou com a palestra do Dr. Daniel Argolo, do Grupo CAM, que falou sobre o papel dos empresários na campanha Outubro Rosa e a importância do autoexame e dos exames de diagnóstico na prevenção do câncer de mama. “O papel dos empresários, assim como o da sociedade como todo, é de disseminar conhecimento. Mas os empresários têm uma capacidade maior de compartilhar isso, ainda mais que são pessoas que cuidam, direta ou indiretamente, de outras pessoas. É preciso ser sensível a causa, permitir o acesso ao tratamento eficaz no momento adequado e também incentivar a pesquisa no Brasil”, disse o médico, que é diretor geral das unidades de oncologia da CLION (Itaigara e Lauro de Freitas).

O advogado Ermiro Ferreira Neto também palestrou no Almoço de Negócios e falou em sua apresentação sobre o ambiente de negócios pós Operação Lava Jato. “A gente tem vivido, nos últimos cinco anos, problemas econômicos, políticos, sociais, etc, decorrentes da Operação Lava Jato. Mas a perspectiva é que, a partir do próximo ano, as coisas melhorem, A economia está começando a crescer de novo, a inflação está menor… Ou seja, há uma luz no final do túnel. O poder público vai ser mais forte e a fiscalização também. Acabou a fase do jeitinho brasileiro”, disse o advogado que também é professor de Direito Civil da Faculdade Baiana de Direito na graduação e na pós-graduação.

“O almoço faz parte de uma série de eventos que nós organizamos para reunir empresários e fazer ativação de marcas com este público. Unimos pessoas a empresas: face-to-face”, explica Rafael Freitas, publisher do Alô Alô Bahia. O evento contou com patrocínio da Civil, Barcino Esteve, Residencial Jazz, Grupo Lemos Passos, Grupo CAM, Lexus, A Fábrica, Carrera, Net, Claro, Mondo, Bahia Partners, Paradoxus, Happy Tour, Carlos Rodeiro e Paula Frank, além de apoio da Chandon, Casa de Vinhas, Uranus, Total Comunicação, Núbia e Sonja, Monte e Bahia Othon Palace.