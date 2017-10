ALBA: Vice-líder da Oposição diz que conversa de boicote ao metrô é antecipação de 2018

O vice-líder da Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa da Bahia, Luciano Ribeiro (DEM), contestou a afirmação do senador Otto Alencar (PSD) sobre a falta de liberação de recursos por parte do governo federal para a execução do metrô na Bahia. Segundo o deputado, essa é uma desculpa dos aliados do governo estadual para a falta de competência em dar andamento a obra de mobilidade.

Em discurso no plenário da Casa, nesta quarta-feira (25/10/2017), o deputado enfatizou que somente este ano 2017 foram executados no metrô R$ 596,9 milhões, sendo 93% dos recursos transferidos pela União. A disponibilização das verbas ocorreu por meio das operações de crédito e transferências de convênio.

“A declaração do senador guarda inverdades, pois temos aí as provas de que o estado vem recebendo da União os repasses regulares. Essas conversas de que há um boicote de recursos para a obra estão sendo propagadas com o intuito de enganar a população, uma antecipação das eleições de 2018”, criticou Luciano.