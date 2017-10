ALBA: Oposição oficializa pedido de informações ao governo sobre patrocínio sem licitação a show de Paul Maccartney

Diante da necessidade de se cumprir o papel de fiscalização do governo do estado na aplicação do dinheiro público, a Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa da Bahia enviou a Bahiatursa o pedido de informações sobre a contratação da empresa Time For Fun Mídia Ltda com dispensa de licitação para patrocínio do show do artista Paul Maccartney, ocorrido na última sexta-feira (20/10/2017), no valor de R$ 700.000,00. A Oposição quer saber quais as contrapartidas do evento para o estado da Bahia, e quais os interesses públicos, já que a assinatura do contrato de patrocínio pelo governo se deu um dia antes do evento e quando os ingressos já estavam esgotados. Os deputados solicitam ainda as cópias do processo de inexigibilidade e do documento assinado.

“Entendemos que o governo do estado deve rever suas prioridades, já que a Bahia enfrenta problemas em diversos setores essenciais, como saúde, a exemplo dos médicos do Hospital de Itaparica que estão sem pagamento e paralisaram o atendimento na última quinta-feira e a segurança pública do estado, uma das piores do país, com o aumento da criminalidade a cada ano. Em um período que o estado carece de tantos investimentos, o governo do estado precisa explicar porque pagou R$700 mil por um show particular”, enfatizou o líder da Bancada, deputado Leur Lomanto Jr.