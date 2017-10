ALBA: “O Velho Chico não pode esperar nem mais um minuto”, diz deputado Fábio Souto durante audiência sobre revitalização do rio São Francisco

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) foi palco, na tarde de ontem (02/10/2017), de uma importante audiência pública sobre a revitalização do Rio São Francisco. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos da Casa, deputado estadual Fábio Souto (DEM), afirmou que o Velho Chico está morrendo e que a audiência foi realizada com o objetivo de buscar soluções para salvar esse bem natural tão valioso. “O Velho Chico não pode esperar nem mais um minuto. Precisamos fazer uma grande mobilização política e começar, de forma efetiva, essa revitalização. Deputados de Pernambuco que também estão envolvidos nessa causa participaram da audiência e nosso objetivo é unir todas as Assembleias do Nordeste em prol da revitalização do rio”, salientou.

O deputado Zó (PCdoB), proponente da audiência, parabenizou o trabalho de Fábio Souto em prol do rio. “O deputado Fábio Souto tem abraçado essa discussão do Rio São Francisco. Tenho encontrado nos colegas apoio para que a gente possa defender os interesses do povo ribeirinho que passa pela maior seca da sua história. Nossa ideia agora é visitar outras Assembleias para que as pessoas entendam que se o Rio São Francisco não tiver vida, ele não vai conseguir colocar água em lugar nenhum”, destacou.

O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado José Maurício (PP), também presente no evento, ressaltou a importância do Rio São Francisco e demonstrou preocupação com a realidade do Velho Chico. “O Rio São Francisco está sendo cada vez mais saqueado. Nós precisamos cuidar de forma planejada da revitalização do rio. É preciso pensar na perenização do rio, nas matas ciliares, cuidar do assoreamento para que haja navegabilidade”, enfatizou. De acordo com o presidente da Frente Parlamentar em Defesa do São Francisco na Assembleia Legislativa de Pernambuco, deputado Odacy Amorim (PT), o debate realizado pela comissão da Alba foi muito importante e a união do Nordeste em prol do Velho Chico é fundamental. “Nós precisamos unir forças com todas as Assembleias Legislativas do Nordeste, precisamos cuidar do Rio São Francisco para no futuro não termos que pedir desculpas às gerações por não termos tido a capacidade de cuidar dos recursos naturais”, ressaltou.

O diretor de águas do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Eduardo Topázio, também é a favor da revitalização do Rio São Francisco e ressaltou a importância do Velho Chico para levar água para demais localidades. “Quando se fala em trazer água para o Itapicuru, que é outra bacia, e para o São José do Jacuípe, bacia que está no Paraguaçu, está garantido água em toda região, que chega a mais de um milhão de habitantes, e é uma água do São Francisco. Mas para que isso seja feito, o rio precisa ser revitalizado de fato”, afirmou.

Rio Itapicuru – Na oportunidade, também foi discutida a importância do Rio Itapicuru, importante bacia hidrográfica da Bahia, que está em estado crítico. Renilda Ferreira, ex-vereadora de Queimadas, contou que os ribeirinhos estão enfrentando uma grave situação. “Praticamente não existe água no leito do rio, nós estamos perdendo os animais. Já reivindicamos ao governador a abertura da barragem de Ponto Novo, porque sabemos que a água que tem armazenada dá para alimentar o leito do Itapicuru. Os ribeirinhos estão sofrendo. O Rio Itapicuru está morrendo. Nós queremos a união em defesa desse rio!”, relatou.

Fábio Souto fez questão de ressaltar que, assim como o Rio São Francisco, diversos outros rios estão morrendo e precisam da atenção do Poder Público, a exemplo do Rio Itapicuru. “Lutar pelos rios baianos sempre foi prioridade no meu mandato e essa audiência é só mais uma prova disso. A população ribeirinha do Rio Itapicuru pode contar com o meu apoio nessa luta”, finalizou.