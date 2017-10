ALBA: Empresário Antoine Youssef Tawil recebe título de cidadão baiano proposto pelo deputado Carlos Geilson

O empresário Antoine Youssef Tawil, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia, recebeu o título de cidadão baiano nesta quinta-feira (19/10/2017), em sessão especial da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Carlos Geilson (PSDB). O parlamentar é também o autor do projeto de resolução propondo a honraria, que foi aprovado por unanimidade.

Natural do Líbano, Antoine Tawil formou-se em administração na Inglaterra e trabalhou em diversos países antes de chegar à Bahia, em 1982. Aqui, fixou residência e trabalhou inicialmente no Banco Econômico, dedicando-se posteriormente ao comércio varejista. Hoje, é dono de uma importante cadeia de lojas instaladas na capital baiana e em Recife, Pernambuco.

Em seu discurso, Geilson abordou a trajetória de Tawil, destacando sobretudo sua participação no movimento lojista, inicialmente como diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador, entidade que presidiu por dois mandatos. Atualmente, Tawil é também vice-presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e ocupa outros postos em diversas entidades ligadas ao desenvolvimento econômico e social do Estado, como o Sebrae Bahia, a Santa Casa de Misericórdia e o Fórum Empresarial da Bahia.

Amor à terra

Uma terra escolhida pela liberdade. Foi assim que Antoine Tawil definiu a Bahia, ontem, durante a sessão especial em que recebeu o Título de Cidadão Baiano. A honraria foi proposta pelo deputado Carlos Geilson (PTN) e acolhida por todos os parlamentares.

Antoine é um libanês que deixou o vilarejo “com apenas 43 casas e uma igrejinha” e partiu para o mundo. Aos 22 anos, ele chegou à Arábia Saudita fugindo da guerra civil em seu país. “Lá vivi por 11 anos”, contou, lembrando que, “estrangeiro na Arábia, não tinha direito de comprar uma casa, abrir um negócio próprio, praticar minha religião católica ou me expressar com liberdade. Cidadão saudita, então, nem sonhar”.

O empresário disse que a sessão fez com que a vida lhe passasse pela cabeça como em um filme. Ele chegou ao Brasil em 7 de setembro de 1982, “uma data importante para os brasileiros e para mim, um marco de recomeço”. Aqui, encontrou um ambiente oposto ao do seu país e da Arábia. “Havia um ambiente de diferentes credos e religiões, diversas culturas e comunidades viviam e vivem em comunhão”, relatou, definindo: “Aqui se respirava liberdade”.

O homenageado informou que foi recebido de braços abertos, conheceu a esposa Kátia e constituiu a família com os filhos baianos Joseph e Lara. “Não consigo me sentir diferente deles, no meu coração eu também era um baiano nato”, disse, explicando que, desde que chegou, tem tido a oportunidade de desenvolver atividades, tornando-me empresário do segmento varejista.

“Essa trajetória foi engrandecida com a minha participação em diferentes fóruns, associações e corporações de classe, tão importantes para o segmento”, disse, elogiando a Câmara de Diretores Lojistas (CDL), a qual presidiu. “A instituição me abriu as portas para o associativismo e me permitiu uma atuação muito maior, mais profunda, me fez conhecer o funcionamento das instituições públicas e privadas”.

Tawil destacou que não é fácil sobreviver como empresário. “Estamos num momento oportuno de fazer mudanças, de transformar o país, de devolver a esperança ao povo”, disse, lamentando que haja muito descrédito nas pessoas, mas a sociedade sabe identificar quando vê boas práticas, bons governantes, bons políticos, bons homens públicos. Ele pediu aos deputados que continuem firmes no trabalho para melhorar a vida dos baianos. “Quero dizer que o segmento do varejo está aberto para intensificar o trabalho conjunto pelo bem comum”, afirmou.