ALBA: deputado José de Arimateia realiza cerimônia pelo ‘Dia do Idoso’

Centenas de pessoas estiveram presentes durante toda a manhã desta quinta-feira (05/10/2017), no Plenário do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães da Bahia, situado na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), para participar da 6ª Sessão Especial em Homenagem ao Dia do Idoso. A cerimônia solene foi proposta e realizada pelo deputado estadual José de Arimateia (PRB-BA), defensor assíduo da causa dos idosos, que já representam 14% da população soteropolitana.

O deputado Arimateia, em seu pronunciamento na Tribuna da Casa discorreu sobre o objetivo da cerimônia que é o de sensibilizar a sociedade para a questão do envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar desta parcela da população. “Faço dos direitos da pessoa idosa uma das grandes lutas dos meus mandatos parlamentares, além de ser um assunto de grandiosa relevância quando pensamos que a diminuição da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida farão com que a população idosa cresça nos próximos anos no nosso país”, exaltou o proponente da Sessão.

No ensejo, o republicano também lembrou do importante Projeto de Lei do Poder Executivo, do qual ele foi relator e já foi aprovado no ano de 2013 pela Assembleia Legislativa. O PL tem o designo de criar a Política Estadual da Pessoa Idosa, por meio da lei 12.925. “Contudo, lamentavelmente, apesar de termos a Lei em vigor ainda não conseguimos, através do Governo do Estado, regulamentar a Política Estadual da Pessoa Idosa, para então garantir que a Lei produza efeitos realmente concretos”, assinalou Arimateia.

Atento as questões que envolvem os idoso, o parlamentar tem atuado continuamente. No seu primeiro mandato na Casa (1999-2003), ele chegou a propor a criação da Delegacia do Idoso, que passou a atuar à favor da terceira idade em 2006. “No mínimo deveriam ter cinco delegacias, especialmente nas maiores cidades da Bahia. O Estado precisa avançar para que os idosos venham ser amparados de forma digna”, disse.

Nesse contexto, o deputado também solicitou através da Indicação 18.698/2011, a criação do Instituto do Idoso. A ideia é promover a integração da população da terceira idade, oferecendo atividades lúdicas e culturais, promovidas por profissionais de áreas diversas, que reforcem sua capacidade de se incluir na sociedade.

De forma detalhada, a Gestora do Fundo Municipal do Idoso da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), Maria Constança, falou que a iniciativa procura promover e defender os direitos dos idosos da cidade de Salvador, além de atuar de forma colaborativa e sintonizada com o Poder Público e entidades afins. Durante a sua fala na Tribuna, ela afirmou que nesta sexta-feira (dia 6), às 10h, no Shopping Center Lapa, o prefeito de Salvador ACM Neto vai assinar o Decreto de Regulamentação do Fundo Municipal da Pessoal Idosa. “Estamos trabalhando com o olhar focado nos idosos para motivar e fazer acontecer em torno de Políticas Públicas para eles que tanto fizeram para o nosso Brasil”, disse.

A presidente do Conselho do Idoso na “Princesa do Sertão, Cacilda Miranda da Silva, falou que este ano várias conquistas foram alcançadas no setor do idoso no município. Segundo ela, já foi implantado o Fundo Municipal do idoso, um consultório de geriatria, como também a Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. “Avançamos em 2017 e queremos recurso para continuar o nosso trabalho. Aproveito esse momento para pedir o maior engajamento dos demais deputados”, pontuou.

Durante a cerimônia solene, cerca de 10 idosas do Abrigo Dom Pedro II, realizaram duas apresentações, uma musical e outra de dança.

Também esteve presente na Sessão Especial, representando o Governo do Estado da Bahia, a coordenadora da Coordenadoria Estadual do Idoso da Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Célia Maria Ribeiro, a Gerente do Abrigo Dom Pedro II, Valéria Carvalho, o presidente da Associação dos Pensionistas e Aposentados da Previdência Social da Bahia (Asaprev), Marcos Barroso e representando o coordenador do Grupo Calebe da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), Pastor Nailton, o obreiro Raimundo Nunes da Cruz.