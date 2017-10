ALBA: Deputado Carlos Geilson sugere que governador use verba destinada ao centro de convenções na construção de hospital em Feira de Santana

A construção de um hospital regional em Feira de Santana com os recursos destinados às obras de um novo centro de convenções em Salvador foi sugerida ao governador Rui Costa pelo deputado estadual Carlos Geilson (PSDB), em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa da Bahia, nesta terça-feira (24/10/2017).

O deputado observou que o prefeito de Salvador, ACM Neto, anunciou a construção de um centro de convenções na área do antigo aeroclube, na capital baiana, com previsão de entrar em funcionamento no início de 2019. Observa-se que o local escolhido pelo prefeito de Salvador é afetado por elevado grau de salinidade.

Na avaliação do parlamentar, os recursos que o Governo do Estado pretende usar na construção de equipamento semelhante, na mesma cidade, sejam usados na implantação de um hospital regional em Feira de Santana, que foi prometido pelo governador durante a campanha eleitoral, mas ainda não saiu do papel.

“E se sobrar algum dinheiro, que seja usado para pagar os salários atrasados dos médicos e de outros profissionais de saúde do Hospital da Criança de Feira de Santana e de outros hospitais sob a responsabilidade do governo do Estado”, sugeriu ainda o deputado. “Nestes hospitais, cujos funcionários estão há meses sem ver salário, a população já não está recebendo o atendimento a que tem direito”, acrescentou.