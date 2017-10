ALBA: Deputado Carlos Geilson critica operação de praça de pedágio na Linha Verde no feriadão

A desorganização da operação da praça de pedágio da CLN, a empresa concessionária da Linha Verde, no Litoral Norte da Bahia, que resultou na formação de enormes engarrafamentos durante o feriadão, foi criticada pelo deputado estadual Carlos Geilson (PSDB), em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (16/10/2017).

Ele disse que as enormes filas na praça de pedágio não se limitaram à quinta-feira (12), primeiro dia do feriadão, nem ao domingo, dia do retorno da maior parte dos baianos que foram passar o feriadão no Litoral Norte. Durante todos os dias do feriado prolongado se formaram filas na praça de pedágio, devido à desorganização da operação do sistema.

Segundo o deputado, há várias formas de acelerar a passagem pelo pedágio, para que os usuários não fiquem retidos nas filas. “Mas, infelizmente, parece que a CLN só pensa mesmo na cobrança da elevada tarifa, pouco ligando para o usuário da rodovia. Tudo isso sob a complacência da Agerba, a quem cumpre a fiscalização do contrato de concessão da rodovia”, disse.

Geilson salientou que a primavera mal começou e os problemas na rodovia pedagiada, principal via de acesso aos centros turísticos do Litoral Norte da Bahia, já são grandes. “Imagine quando o verão começar”, observou.

A A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) é uma agência reguladora estadual do governo da Bahia.