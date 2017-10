ALBA: Bancada de Oposição critica apoio ao show de Paul McCartney

A Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa da Bahia, analisa dar entrada em uma ação de improbidade administrativa contra o governador Rui Costa (PT) por patrocinar evento privado, com dispensa de licitação, no valor de R$700 mil.

O governo do estado, através da Superintendência de Fomento do Turismo do Estado (Bahiatursa), determinou a cota de patrocínio para a realização da turnê de Paul McCartney, que aconteceu nesta sexta-feira (20/10/2017), na Arena Fonte Nova, com ingressos nos valores de R$ 95 a R$750. O contrato do govern com a Time for Fun Mídia foi publicado com assinatura, na data de ontem 19/10/17, com vigência de 90 dias.

“É um absurdo que em um estado com tantas necessidades, inclusive com um Hospital em Itaparica, hoje, fechado por falta de pagamento dos salários aos médicos, o governo faça um contrato sem licitação no valor de R$700 mil, em apoio a um evento privado.Estamos investigando e analisando a possibilidade de entrarmos com uma ação, já que se trata de um claro desvio de prioridades no uso do dinheiro público”, afirmou o líder da Bancada, deputado Leur Lomanto Jr (PMDB).