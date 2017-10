ALBA: Audiência pública debate privatização da Eletrobras/Chesf

A possível privatização da Eletrobras e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) pelo governo federal foi pauta da Audiência Pública na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), proposta pelo deputado estadual Zó (PCdoB) e o presidente do colegiado Fábio Souto (DEM), na manhã desta terça-feira (17/10/2017). O evento contou com a participação da Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano, e da Comissão de Infraestrutura, que se uniram para evitar a privatização das Centrais Elétricas Brasileiras, a Eletrobras.

Zó considera que privatizar a Chesf é “um crime de lesa-pátria”, pois significa entregar o patrimônio Nacional, empresas estratégicas primordiais ao país, para o capital estrangeiro. “Estamos colocando em risco todo o sistema de energia e a água do Rio São Francisco e de outros rios. Essa privatização é um retrocesso”, relatou.

O parlamentar concorda com explanação feita pela eletricitária Laís Falcão, que ao privatizar o setor elétrico brasileiro significa encarecer e escurecer, e pior, prejudica um dos maiores e melhores programas já feito no país, o Programa Luz para Todos.

“Foi firmado na audiência, que a assembleia baiana implantará uma Frente Parlamentar Contra a Privatização da Eletrobras/Chesf para tomar medidas combativas no enfrentamento deste ato covarde contra o Brasil. Vamos nos unir aos outros estados em que a Eletrobras atua. O Governo Federal usa de falsas informações para convencer que a venda da Eletrobras será a salvação do país. Estou com os chesfianos nesta luta”, alertou Zó.

Cerca de 150 eletricitários participaram do debate, os ex-presidentes da Companhia, Luiz Nascimento e Esmeraldino Pereira, a comunidade indígena Kariri, o deputado estadual de Pernambuco e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Chesf na Assembleia, , Lucas Ramos, o ex-deputado federal de Pernambuco e funcionário da Chesf, Fernando Ferro (PSB), além dos representantes de sindicatos ligados à categoria dos eletricitários e parlamentares da ALBA.